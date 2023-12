Com desfile na avenida, magia do natal invade ruas de Artur Nogueira

Programação da Prefeitura reuniu milhares de pessoas em caravana com música, dança e muita animação neste domingo (03)

A magia do Natal já começou a invadir as ruas de Artur Nogueira. Isso porque, a Parada de Natal deste domingo (03) abriu a programação especial “Natal Encantado no Berço da Amizade” – organizado pela Prefeitura, por meio da Secretaria de Cultura & Turismo.

A festa começou por volta das 19h, quando o Papai Noel liderou um lindo desfile pela Avenida Fernando Arens. Enquanto a caravana andava até o palco, a banda marcial do Projeto Retreta animou o público com muita música boa. Além disso, os artistas da “Trupe” também apresentaram números de dança, canto e teatro.

Após os shows incríveis no palco, o Papai Noel fechou a noite na Réplica da Estação – que está toda enfeitada para receber a população até o dia 22 de dezembro. O bom velhinho também estava acompanhado da Mamãe Noel e seu duende, e as crianças tiveram oportunidade de conversar e tirar muitas fotos com os personagens.

O prefeito Lucas Sia (PSD) diz que a programação de Natal estão só começando, e as próximas atrações estão imperdíveis. “A população vai curtir muito esse mês recheado de shows e atividades incríveis. Preparamos tudo com muito carinho para agradar a todos os gostos, e esperamos que todos aproveitem o máximo de cada evento”, conclui.

CONFIRA A PROGRAMAÇÃO COMPLETA

3ª Feira do Pastel

07 de dezembro

07h às 23h

Av. Fernando Arens (ao lado do palco)

Feira Natalina

08 e 09 de dezembro

9h às 18h

Av. Fernando Arens (em frente à antiga Biblioteca)

Cantata de Natal

09 de dezembro

19h

Praça da Fonte / Coreto

Carreata gospel (em comemoração ao Dia da Bíblia)

Realização: Comean (Conselho de Ministros Evangélicos)

10 de dezembro

A partir das 10h30

Avenida XV de Novembro/ diversos bairros da cidade

Cultura Rock Especial

14 de dezembro

A partir das 20h

Praça da Fonte / Coreto

2ª edição do Bíblia na Praça

Realização: Comean (Conselho de Ministros Evangélicos)

Shows musicais com a Banda Kadoshi, cantora Talita Martins e igrejas locais

15 de dezembro

A partir das 20h

Praça da Fonte / Coreto

Show com a dupla João Vitor & Samuel

16 de dezembro

A partir das 20h

Praça da Fonte / Coreto

Telão de clipes anos 80 / DJ Falcone

16 de dezembro

A partir das 21h30

Praça da Fonte / Coreto

Festa de Natal para famílias vulneráveis

17 de dezembro

9h às 15h

Praça CEU as Artes

Show com o grupo Samba Brazucas

17 de dezembro

A partir das 20h

Praça da Fonte / Coreto

Show musical

18 de dezembro

A partir das 20h

Praça da Fonte / Coreto

Concerto Orquestra Sinfônica Jovem feat. Derico feat. Paulo Ricardo

19 de dezembro

A partir das 20h

Praça da Fonte / Coreto

Despedida do Papai Noel

22 de dezembro

19h às 21h

Réplica da Estação

Virada de ano / Réveillon

Show com Paloma Custódio

31 de dezembro

A partir das 22h

Praça da Fonte / Coreto