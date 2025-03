COM MAIS DE 3 MIL ALUNOS E 53 CURSOS, ESCOLA DAS ARTES DE JAGUARIÚNA INICIA AULAS NESTA SEGUNDA

A Escola das Artes de Jaguariúna iniciará suas aulas nesta segunda-feira, 24 de março, oferecendo mais de 50 cursos gratuitos para a comunidade. De acordo com a Secretaria Municipal de Cultura, o programa conta com 3.283 alunos matriculados, atendendo a diversas faixas etárias, desde crianças a partir de 4 anos até adultos de 90 anos.

Criada pela Prefeitura de Jaguariúna, por meio da Secretaria de Cultura, a Escola das Artes tem como objetivo proporcionar conhecimento e vivência prática nas áreas de artes da cena, música, artes visuais, idiomas e qualidade de vida. Os alunos têm a oportunidade de participar de eventos culturais promovidos pela secretaria, enriquecendo a agenda de espetáculos da cidade.

Neste ano, a escola conta com 50 professores e ampliou sua oferta com cinco novos cursos: Artesanato, Cenografia, Circo, Dança Circular e Mangá. Essa iniciativa visa diversificar as opções de aprendizado e promover a expressão cultural na comunidade.

Os cursos serão realizados em diversos locais, como os parques Santa Maria, Luís Barbosa, Parque dos Lagos, Menegon, Florianópolis e Serra Dourada, além do Teatro Municipal, Fundo Social de Jaguariúna, e Estação de Guedes.

Confira abaixo a relação completa de cursos disponíveis:

1 – Artes Digitais

2 – Artes Plásticas

3 – Ballet

4 – Bateria

5 – Capoeira

6 – Cia de Danca

7 – Cinema

8 – Canto Coral

9 – Contrabaixo

Cordas Friccionadas

10 – Contrabaixo acústico

11 – Viola clássica

12 – Violino

13 – Violoncelo

14 – Dança de Salão

15 – Dança do Ventre

16 – Dança Flamenca

17 – Dança Cigana

18 – Desenho

19 – Espanhol

Empreendedorismo

20 – Estética

21- Perfumaria e Decoração

22 – Fotografia

23 – Gastronomia

24 – Guitarra

25 – Hip Hop

26 – Inglês

27 – Jazz

28 – Meditação

29 – Musicalização

30 – Piano

31 – Pilates

32 – Ritmos

33 – Percussão

34 – Sanfona

35 – Sapateado

Sopros/Madeiras

36 – Clarinete

37 – Flauta doce

38 – Flauta transversal

39 – Saxofone

Sopros/Metais

40 – Trombone

41 – Trompa

42 – Trompete

43 – Tuba

44 – Teatro

45 – Teatro Musical

46 – Teclado

47 – Técnica Vocal

48 – Violão

Cursos novos

49 – Artesanato

50 – Cenografia

51 – Circo

52 – Mangá

53 – Dança Circular

Foto: arquivo