Com programação diversificada, Dia da Consciência Negra será comemorado no Centro Cultural

Movimentos culturais irão comemorar o Dia da Consciência Negra em Mogi Guaçu nesta quarta-feira, 20 de novembro, com mais uma edição da Feira Afro-Cultural e Festival de Hip Hop e Cultura Urbana. O evento tem início a partir das 9h, no Centro Cultural, no Jardim Camargo, e contará ainda com Feira de Artesanato e Economia Criativa e praça de alimentação, além de feijoada, que será comercializada pelo Fundo Social de Solidariedade de Mogi Guaçu. A entrada é gratuita.

A Feira Afro-Cultural e o Festival de Hip Hop e Cultura Urbana são organizados pela Secretaria Municipal de Cultura e contam com a parceria da Associação Cultural Afro Guaçuana (ACAG). A programação será diversificada com atrações, como grafite, skate, DJs, batalha de rima, músicas autorais e oficina de pintura e de dança, além do tradicional Concurso Pérola Negra e Mister Beleza Negra. O evento será realizado no feriado nacional do Dia da Consciência Negra, data celebrada em todo o Brasil.

O secretário de Cultura, André Sastri, comentou que o evento tem como premissa o fortalecimento da cultura africana na cidade, porque trata-se de um momento para relembrar a gama de influências e heranças destes povos que muito contribuíram para o enriquecimento da nação. “O intuito é despertar a sensibilização da população em geral para a valorização da cultura afrodescendente e resgatar os valores de dignidade humana ao combater o racismo estrutural”, disse.

Feira Afro-Cultural e Festival de Hip Hop e Cultura Urbana

Data: 20 de novembro

Horário: a partir das 9h

Local: Centro Cultural

Endereço: Avenida dos Trabalhadores, 2.651, Jardim Camargo

Programação

9h/11h – Grupo de Capoeira Ocultos

10h – Intervenções Artísticas – Graffiti (Alice Lima, Felipe Drudi, Natan Mendonça, Felipe Bueno e Bruno Henrique)

11h – DJ Elzão

3h – DJ Everton

13h15 – Rap (Boris BDN)

13h30 – Oficina de Graffiti com Felipe Bueno (Inscrições via link: https://forms.gle/ywNmnU1B71inBnW96

13h30 – 1ª Fase – Batalha de Rima 14h – Intervenção Artística (MC’s)

14h15 – 2ª Fase – Batalha de Rima 14h30 – Rap (Ganja Fill)

14h30 – Oficina de Danças Urbanas com Alexandre Jordan (Inscrições via link: https://forms.gle/aEpVgboLunHPbV9b9

15h30 – Semifinal/Final Batalha de Rima

16h – Atração Musical: Juninho Santos e Banda

17h30 – Concurso Pérola Negra e Mister Beleza Negra

17h45 – Intervenção de Dança

18h30 – Premiação do Concurso Pérola Negra e Mister Beleza Negra