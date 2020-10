Com protocolos sanitários, Cemitério Municipal de Jaguariúna vai abrir ao público no Dia de Finados

O Cemitério Municipal de Jaguariúna vai abrir nesta segunda-feira, 2 de novembro, Dia de Finados, para visitação pública. O local estará aberto das 7h às 18h e também irá funcionar no sábado e domingo, no mesmo horário.

Segundo a Secretaria de Obras e Serviços Urbanos de Jaguariúna, o público deverá seguir o protocolo sanitário para evitar a disseminação do novo coronavírus. Haverá fila demarcada para acesso de até 50 pessoas. Os visitantes também só poderão entrar no cemitério com máscaras e higienização das mãos com álcool em gel.

Ainda de acordo com a secretaria municipal, o cemitério permanecerá aberto à população depois do feriado de Finados.

O Cemitério Municipal de Jaguariúna está localizado na Rodovia João Beira, s/n, no Jardim Santa Cruz.