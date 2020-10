Com restrições devido à Covid, Educação de Jaguariúna abre matrículas da Educação Infantil para 2021

A Prefeitura de Jaguariúna, por meio da Secretaria Municipal de Educação, abriu nesta quinta-feira, dia 1º de outubro, as matrículas para o ano letivo de 2021 das escolas municipais de Educação Infantil (EMEIs). Devido à quarentena da Covid-19, os pais e responsáveis devem agendar as matrículas por telefone, na escola de atendimento do bairro que reside.

As matrículas vão até o próximo dia 30 de outubro e devem ser agendadas, sempre por telefone, das 8h às 11h e das 13h às 15h.

Para maior segurança sanitária, as escolas e funcionários estarão equipados com termômetros, máscaras, tapetes sanitizantes e borrifador de álcool para a higienização das mesas.