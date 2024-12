Com última liberação do ano, Nota Fiscal Paulista totaliza R$ 515 milhões em créditos disponibilizados em 2024

Valores de dezembro já podem ser transferidos para conta bancária dos participantes do programa

O programa Nota Fiscal Paulista, gerenciado pela Secretaria da Fazenda e Planejamento (Sefaz-SP), totalizou em 2024 R$ 515,6 milhões em créditos disponibilizados aos consumidores por meio da devolução mensal referentes às compras realizadas no comércio paulista. A última liberação do ano ocorre nesta segunda-feira (16), no valor de R$ 42,1 milhões e já está disponível para resgate.

As pessoas físicas que solicitaram a inclusão de CPF nas notas fiscais das compras de agosto, têm à disposição para transferência R$ 18,8 milhões. As entidades beneficentes que participam do programa somaram R$ 22,7 milhões e poderão utilizar em reformas, investimentos e outras melhorias na infraestrutura e programas dessas instituições. Os condomínios que participam do programa têm R$ 23,4 mil liberados, enquanto os contribuintes do Simples Nacional totalizaram R$ 560,5 mil.

Utilização dos créditos

Transferir o saldo disponível é fácil, é só acessar o site ou aplicativo oficial da Nota Fiscal Paulista, digitar o CPF/CNPJ, colocar a senha cadastrada e solicitar a opção desejada. Os recursos podem ser transferidos para uma conta corrente ou poupança. Em ambas as opções, os valores serão creditados na conta indicada em até 20 dias.

Os créditos da Nota Fiscal Paulista permanecem à disposição dos consumidores por um ano a contar da liberação e podem ser utilizados a qualquer momento dentro desse período. É importante que os participantes fiquem atentos para o resgate, pois este mês expiram os valores liberados em dezembro do ano passado, e assim sucessivamente. O valor mínimo para transferência é de R$ 0,99.

Balanço anual

Em virtude do encerramento anual das contas do Estado de São Paulo de 2024, o sistema da Nota Fiscal Paulista ficará indisponível a partir de 23h do 16 de dezembro até às 13h de 2 de janeiro de 2025. Nesse período, os consumidores não poderão realizar solicitações de resgate. Assim, caso o consumidor deseje efetuar alguma transferência de créditos ainda este ano, deverá fazê-lo antes das 23h desta segunda-feira, 16.

Sobre o programa Nota Fiscal Paulista

A Nota Fiscal Paulista, criada em outubro de 2007, integra o Programa de Estímulo à Cidadania Fiscal do Governo do Estado de São Paulo e reduz, de fato, a carga tributária individual dos cidadãos, que recebem créditos ao efetuar compras de mercadorias em São Paulo.

O sistema distribui até 30% do ICMS efetivamente recolhido pelos estabelecimentos comerciais aos consumidores que solicitam o documento fiscal e informam CPF ou CNPJ, proporcional ao valor da nota. A devolução é feita em créditos liberados mensalmente que podem ser acompanhados pela internet e utilizados para pagamento do IPVA ou resgatados em dinheiro.

O consumidor também pode solicitar o documento fiscal sem a indicação do CPF/CNPJ e doá-lo a uma entidade de assistência social, saúde, educação, defesa e proteção animal ou cultura cadastradas no programa Nota Fiscal Paulista, se assim desejar. Essa é uma decisão pessoal e exclusiva do consumidor.

No total, a Nota Fiscal Paulista devolveu aos participantes do programa cerca de R$ 18,9 bilhões, sendo R$ 16,8 bilhões em créditos e mais de R$ 2,1 bilhões em prêmios. Já foram realizados 193 sorteios.

Para conferir os créditos, aderir ao sorteio ou obter mais informações sobre a Nota Fiscal Paulista, basta acessar o site. Para baixar o aplicativo do programa, acesse a loja de aplicativos de seu smartphone ou tablet.

Mês

Pessoas físicas

Condomínios

Entidades

beneficentes

Simples Nacional

Janeiro

R$ 16,68 milhões

R$ 20,39 mil

R$ 20,11 milhões

R$ 488,62 mil

Fevereiro

R$ 16,94 milhões

R$ 25,61 mil

R$ 20,84 milhões

R$ 511,05 mil

Março

R$ 17,58 milhões

R$ 43,63 mil

R$ 21,17 milhões

R$ 524,58 mil

Abril

R$ 29,82 milhões

R$ 40,29 mil

R$ 35,37 milhões

R$ 606,88 mil

Maio

R$ 17,12 milhões

R$ 22,59 mil

R$ 21,22 milhões

R$ 458,57 mil

Junho

R$ 15,22 milhões

R$ 22,47 mil

R$ 19,00 milhões

R$ 464,53 mil

Julho

R$ 20,49 milhões

R$ 23,91 mil

R$ 25,52 milhões

R$ 522,28 mil

Agosto

R$ 16,88 milhões

R$ 23,14 mil

R$ 21,08 milhões

R$ 531,78 mil

Setembro

R$ 20,83 milhões

R$ 22,43 mil

R$ 25,15 milhões

R$ 524,08 mil

Outubro

R$ 20,21 milhões

R$ 23,14 mil

R$ 24,3 milhões

R$ 519,5 mil

Novembro

R$ 18,76 milhões

R$ 24,35 mil

R$ 22,9 milhões

R$ 534,4 mil

Dezembro

R$ 18,84 milhões

R$ 23,43 mil

R$ 22,74 milhões

R$ 560,51 mil