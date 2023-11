Com voo de helicóptero, Papai Noel aterrissa no Paulínia Winner Mall Shopping nesta sexta (1º)

Créditos Foto: Freepik

O personagem atenderá o público até a véspera de Natal

O trono do Bom Velhinho ficará no piso térreo

O Paulínia Winner Mall Shopping já está em clima natalino e o encontro com o Papai Noel não poderia faltar. Nesta sexta-feira (1º), às 17 horas, o Bom Velhinho fará um sobrevoo de helicóptero e pousará no estacionamento do mall, sendo recepcionado com muita animação por famílias paulinenses, para iniciar os festejos do ‘Natal do Coração’.

E nos demais dias o personagem estará aguardando as crianças e adultos para fazer fotos e receber os pedidos de quinta a domingo, sempre das 18 às 22 horas; e na véspera de Natal, das 13 às 17 horas. Muita neve nas árvores, ursos natalinos pequenos e laços com luzes vão fazer parte do trono do Noel, que ficará no térreo, ao lado da loja Luck Paper.

Durante o ‘Natal do Coração’, todo o shopping estará decorado com o tema natalino, criando uma atmosfera acolhedora. O cenário estará enfeitado com festões, laços, guirlandas e árvores, seguindo as cores clássicas do Natal: verde, vermelho, dourado e branco. Além disso, a iluminação será um show à parte.

No hall de entrada à direita, o público será recepcionado por uma árvore de 6 metros, decorada com grandes laços vermelhos e dourados, ornamentada com luzes quentes, uma estrela em seu topo e, ao lado, várias caixas decorativas de presentes e um charmoso urso natalino com 3 metros. No saguão esquerdo, haverá painel instagramável da campanha para o público registrar este momento.

“O Natal no Paulínia Winner Mall Shopping será especial, com uma decoração que remete ao aconchego da época mais amada do ano. Como diferencial, resolvemos trazer o Papai Noel em um helicóptero para encantar a todos, causando uma grande expectativa, principalmente, por ser a parte mais aguardada da festa”, afirma Igor Borges, sócio-diretor do shopping.

O Paulínia Winner Mall Shopping está localizado na Avenida Pref. José Lozano Araújo, 1515 – Jardim Nossa Sra. Aparecida, Paulínia.

Serviço

Chegada do Papai Noel no Paulínia Winner Mall Shopping

Data: 1º de dezembro (sexta)

Horário: às 17 horas

Entrada: Evento gratuito

Endereço: Avenida Pref. José Lozano Araújo, 1515 – Jardim Nossa Sra. Aparecida, Paulínia, SP.

Sobre o shopping:

O Paulínia Winner Mall Shopping, localizado no coração da cidade de Paulínia, passa por um processo de modernização desde 2021, alinhando-se às tendências de mercado. Ao ampliar o mix de lojas e restaurantes, o empreendimento agora possui mais de 70 lojas, sendo uma loja âncora, 6 salas de cinema e uma vasta praça de alimentação que abriga restaurantes com diversas opções gastronômicas.