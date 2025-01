Combate à dengue: nebulização veicular é realizada no Jardim Igaçaba

Para impedir o avanço dos casos de dengue, a Prefeitura de Mogi Guaçu, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, vem trabalhando intensamente na prevenção e combate ao mosquito Aedes aegypti, transmissor da dengue, chikungunya e zika vírus. Nesta semana, foi iniciada a nebulização veicular e costal nos bairros com maior incidência da doença.

Nesta semana, a nebulização veicular será realizada das 17h30 às 20h no Jardim Igaçaba, na Zona Oeste de Mogi Guaçu. Também será feito entre hoje e amanhã, 21 e 22 de janeiro, a nebulização costal com inseticida nos bairros do Cambuí e do Jardim Centenário. Além do trabalho de nebulização, foram reforçadas as visitas de agentes de saúde nas residências e prédios públicos e mutirões de limpeza estão sendo promovidos.

“Quando há um bairro ou região com uma maior incidência de casos, a nebulização é um recurso importante para o combate e controle da doença. Entretanto, o alto índice de recusas por parte dos moradores pode prejudicar o trabalho desenvolvido no combate ao Aedes aegypti”, disse a bióloga da Vigilância Ambiental (VA), Cristiana Monteiro Ferraz.

Ela destacou ainda que os agentes de saúde quase sempre são impedidos de entrar na maioria das residências dos bairros onde há casos registrados, além de casas fechadas ou sem ninguém para atendimento. “Isso dificulta muito o nosso trabalho, porque a recusa coloca em risco toda a vizinhança. As pessoas precisam se conscientizar que, quanto mais gente autorizar o procedimento, mais pessoas serão beneficiadas, porque o mosquito não tem fronteira. Ele pica a pessoa, independentemente do local”, alertou.

Semana D

As ações de intensificação no combate à dengue contam ainda com uma força-tarefa de equipes da Secretaria de Serviços Municipais (SSM), que executam atividades de manutenção e limpeza em diversas regiões da cidade atendendo as demandas dos bairros e como prevenção ao Aedes aegypti. E entre os dias 23 e 25 de janeiro, será realizada a Semana D de Combate à Dengue.

A Semana D atingirá os bairros do Parque Residencial do Ypê Amarelo, Alto dos Ypês, Ypê V, Santa Cruz, Jardim Nova Europa, Jardim Chiorato, Jardim São Pedro, Jardim São Francisco, Jardim São Camilo, Jardim Novo II, Jardim Veneza, Zaniboni I, Chácara Nova Odessa, Jardim América, Jardim Novo Horizonte, Zaniboni II, Jardim Boa Vista, Jardim São José e parte do Santa Terezinha I. Estão sendo priorizados os bairros com maior incidência da doença.

A bióloga da Vigilância Ambiental explicou que o objetivo é eliminar todos os possíveis pontos de acúmulo de água, evitando, assim, a reprodução do mosquito transmissor da dengue. “Por isso, caixas d’água e lixeiras precisam estar sempre tampadas, assim como garrafas sempre viradas com as bocas para baixo, pneus e outros objetos armazenados em locais cobertos, calhas e ralos sempre desentupidos e vasos de planta sempre acompanhados de pratinhos com areia”, disse.

Além disso, a partir da próxima segunda-feira, 27 de janeiro, a Secretaria Municipal de Saúde vai disponibilizar dois postos sentinelas com horário estendido até às 19h para atendimento da população com suspeita de dengue. Um funcionará na UBS do Jardim Guaçu Mirim, na Zona Sul, e o outro na UBS do Jardim Zaniboni I, na Zona Leste. O principal objetivo é desafogar os pronto-atendimentos.

“Estamos divulgando sempre que todos os nossos postinhos estão preparados para atender os casos suspeitos de dengue. Por isso, a população deve procurar a unidade de saúde em primeiro lugar e não o pronto atendimento das UPAs Zona Norte e Santa Marta e do Hospital Municipal”, informou a bióloga.

Os primeiros sintomas de dengue são febre alta, de 39° a 40°, acompanhada de dor de cabeça, dores no corpo e articulações, erupções e coceiras. O cidadão que apresentar alguns desses sintomas deve procurar uma das 21 Unidades Básicas de Saúde (UBS) de Mogi Guaçu para buscar atendimento imediato.