Combate à dengue: Saúde supera marca de 100 bairros visitados em mutirões aos sábados

Crédito Foto: Toninho Oliveira

Ação mais recente ocorreu sábado, 11 de maio, e percorreu 1 mil imóveis na região do São Bernardo. Desde janeiro deste ano, o trabalho já visitou pelo menos 63,6 mil espaços

A Secretaria de Saúde de Campinas superou a marca de 100 bairros visitados em mutirões para prevenção e combate à dengue, neste ano, após agentes de saúde e voluntários terem percorrido seis áreas na 15ª ação deste tipo realizada no sábado, 11 de maio. Desde janeiro, a mobilização da Pasta, com apoios de outras secretarias, orientou moradores e retirou criadouros do mosquito Aedes aegypti, vetor da doença, em 63,6 mil espaços divididos entre 103 regiões.

A ação mais recente reuniu aproximadamente 150 pessoas, incluindo trabalhadores da empresa terceirizada Impacto Controle de Pragas. Durante o mutirão foram visitados espaços residenciais e comerciais nas áreas do São Bernardo, Fundação Casa Popular, Parque Industrial, Jardim Dom Nery, Vila Anhanguera e Vila Santana.

Quase metade dos imóveis foi encontrado inacessível por estar fechado, desocupado ou em virtude do impedimento de moradores. Funcionários da Secretaria de Serviços Públicos retiraram 516 toneladas de resíduos e limparam 49 bocas de lobo durante a mobilização.

A Administração repetiu a estratégia de usar drones para localizar grandes criadouros como piscinas e caixas d’água em imóveis desocupados ou em situação de abandono.

A melhor forma de prevenção contra a dengue é eliminar qualquer acúmulo de água que possa servir de criadouro, principalmente em latas, pneus, pratos de plantas, lajes e calhas. É importante, ainda, vedar a caixa d’água e manter fechados vasos sanitários inutilizados.

Estatísticas das secretarias municipal e estadual de Saúde mostram que 80% dos criadouros do mosquito Aedes aegypti estão nas residências. Portanto, o enfrentamento à epidemia exige esforço compartilhado entre Poder Público e população para eliminar qualquer espaço com água que possa ser usado pelo inseto para proliferação.

O mutirão foi multisetorial e contou com apoio de profissionais das secretarias de Habitação, Educação, Assistência Social e Trabalho e Renda, além da Guarda, Defesa Civil, Sanasa e Emdec. A cidade está em epidemia, declarou situação de emergência em 7 de março, e o alerta sobre risco de transmissão da doença vale para todas as regiões.

O que já foi feito

– Em 2023, um estudo da Secretaria de Saúde mostrou que a cidade viveria uma nova epidemia de dengue. Por isso, foram desencadeadas diversas medidas para o enfrentamento da doença. Muitas delas consideradas adicionais ao planejamento regular de prevenção e combate à dengue. O plano inclui Sala de Situação para análise sistemática, reorganização da rede municipal de saúde e novo site para divulgar informações.

– Em dezembro do ano passado foram reforçados os estoques dos principais insumos usados no tratamento da dengue para garantir o atendimento dos pacientes da rede municipal de saúde. A administração divulgou uma projeção de pelo menos 100 mil casos da doença em 2024.

– Outra novidade é o uso de inteligência artificial para ampliar o monitoramento e assistência em saúde aos pacientes com dengue. Toda pessoa diagnosticada ou com suspeita da doença, após atendimento no SUS Municipal, recebe, via WhatsApp, mensagem disparada pelo chatbot que auxilia a Pasta a acompanhar as condições do paciente. Caso necessário, é feita nova orientação sobre busca por atendimento. Até 25 de abril, 21.220 pacientes foram acompanhados. Do total, 7.630 foram reencaminhados aos serviços de saúde.

– A Prefeitura criou ainda o Grupo de Resposta Unificada (GRU), que envolve todas as áreas com objetivo de agilizar respostas e fiscalizações para denúncias que tratam de criadouros.

– A Secretaria de Serviços Públicos intensificou o trabalho de coleta de lixo e entulhos e, com isso, passou a recolher 4 mil toneladas a mais de resíduos urbanos por mês.

– Aos sábados, a Secretaria de Saúde passou a abrir mais centros de saúde ou ampliou o funcionamento das unidades com objetivo de garantir mais assistência aos pacientes.

– A Secretaria de Comunicação desenvolveu uma grande campanha publicitária com peças educativas para veiculação em rádios, redes sociais, sites e emissoras de TV, além de outdoors espalhados pela cidade.

Ações em números – (atualização até 9/5)

Controle de criadouros: 447,9 mil imóveis visitados

Nebulização: cobertura de 111,2 mil imóveis

Busca ativa + controle de criadouros: 93,2 mil imóveis visitados

Avaliação de densidade larvária: 58,3 mil imóveis visitados

Pontos estratégicos e imóveis especiais: 1,8 mil imóveis visitados

Comitê de prevenção

A Prefeitura conta com um Comitê de Prevenção e Controle de Arboviroses desde 2015, que em 2023 passou a se chamar Comitê Municipal de Enfrentamento das Arboviroses e Zoonoses. Ele reúne 14 secretarias: Governo; Saúde; Educação; Serviços Públicos, Clima, Meio Ambiente e Sustentabilidade; Gestão e Desenvolvimento de Pessoas; Administração; Comunicação; Trabalho e Renda; Esportes e Lazer; Cultura e Turismo; Habitação; Relações Institucionais, e Assistência Social, Pessoa com Deficiência e Direitos Humanos. Também participam Defesa Civil, Serviço 156, Rede Mário Gatti, Setec e Sanasa. No comitê é discutida a situação epidemiológica da cidade e, com isso, são desencadeadas as ações intersetoriais e apoio para as ações da Secretaria de Saúde. Mais informações estão no site: https://dengue.campinas.sp.gov.br.