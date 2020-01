COMEÇA A INSTALAÇÃO DE PRÉ-MOLDADOS DO PRÉDIO QUE ABRIGARÁ O CURSO DE MEDICINA EM MOGI GUAÇU

A construtora Spalla Engenharia iniciou na sexta-feira, dia 17, a instalação dos 36 pilares de concreto pré-moldado que sustentarão a estrutura do prédio que abrigará o curso de Medicina da Faculdade Municipal “Professor Franco Montoro” a partir do terceiro ano.

A previsão dos engenheiros é de que essa etapa seja concluída em uma semana e que a etapa seguinte, de colocação das vigas e lajes também pré-moldadas, esteja pronta em aproximadamente três semanas, a depender da estabilidade climática.

Essa fase de infraestrutura inclui as instalações elétricas e hidráulicas. Terminadas essas etapas, começa o capeamento das lajes, a execução do contrapiso e a construção das paredes, partindo, em seguida, para a etapa final, de colocação de caixilhos e acabamento.

O prazo contratual para a conclusão da obra é de 10 meses, mas há possibilidade de que termine antes. O valor do contrato é de R$ 2.970.443,74. Os recursos financeiros são provenientes de financiamento pela Caixa Econômica Federal.

O prédio terá dois pavimentos. O térreo, de 1.303,83 metros quadrados, abrigará sala de professores e tutorias. No piso superior, de 1.257,54 metros quadrados, funcionarão as salas de aulas e os laboratórios de simulação realística, com simuladores de UTI e Centro Cirúrgico.

A infraestrutura necessária aos dois primeiros anos do curso de Medicina, que começa este ano, já está com todas as instalações completas. O novo prédio será utilizado a partir do terceiro ano (5º e 6º semestres) para as práticas de ambulatório médico.