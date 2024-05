Começa a reforma da calçada do canteiro central da Avenida 9 de abril

O calçamento do canteiro central da Avenida 9 de Abril vai passar por uma reforma para maior segurança e acessibilidade dos pedestres. O trabalho começou nesta quinta-feira, 23 de maio, e será feito no trecho entre a Travessa Matias Franco, na Capela, até a Avenida John Kennedy, no Jardim Centenário. O prazo de execução é de dois meses.

Entre os serviços estão a demolição de toda a calçada de pedras portuguesas existente por piso intertravado, instalação de oito rampas de acessibilidade e de sinalização de trânsito, além da reforma dos canteiros centrais. O trabalho será executado pela empresa Cmark e terá acompanhamento da Secretaria de Obras e Mobilidade (SOM). O valor da obra é de R$ 131.279,86 com recurso de transferência especial da deputada estadual Edna Macedo.

“O cuidado com a cidade precisa ser permanente e nós temos feito um trabalho diferenciado nesses três anos e meio da nossa gestão, pois a cidade estava muito abandonada e nossa intenção é resgatar o que a nossa cidade tem de bonito e o canteiro central vai somar com a Praça da Capela que ficou maravilhosa”, comentou o prefeito Rodrigo Falsetti.