Começou o recapeamento das ruas na região central

As frentes de trabalho avançam por todo o município e chegou ao centro de Mogi Mirim. A iniciativa segue o cronograma da 4ª fase do Plano Municipal de Recapeamento Asfáltico elaborado pela Prefeitura, sob coordenação da secretaria de Obras e Habitação Popular.

Nesta terça-feira (27), as equipes já trabalham no antigo trecho da avenida Adib Chaib (via de acesso ao estacionamento das feiras livres e do Poupatempo) e, em seguida, executarão o serviço nas ruas Maestro Alberto Brito e Cônego Orestes Ladeira, todas próximas ao Espaço Cidadão, local onde estão concentradas as mais diversas centrais de serviços públicos de atendimento à população. Na sequência, as equipes de trabalho irão se dirigir para outras regiões do Centro.

Nesta etapa, o plano contempla 19 vias que receberão as melhorias asfálticas. De acordo com o secretário da pasta, Paulo Roberto Tristão, as benfeitorias irão assegurar mais segurança aos munícipes. “É fundamental que possamos garantir, nos mais diversos aspectos, o acesso seguro, tanto de pedestres quanto de veículos”, frisou.

Para garantir mais segurança viária, a Prefeitura está investindo R$ 5,5 milhões no recapeamento executado pela construtora Constel, de Mogi Mirim. No geral, mais de 35 vias são beneficiadas com as melhorias. No primeiro momento, esta fase ocorreu no Jardim Maria Bonatti Bordignon e seguiu para a Zona Norte – onde mais ruas serão recapeadas – e agora é realizado no Centro.

Durante a execução do recapeamento, o plano não prevê a implantação de desvio ou interrupção do tráfego. De acordo com a Secretaria de Mobilidade Urbana haverá apenas a sinalização por meio de cones, já que as obras serão realizadas quarteirão por quarteirão, a fim de evitar transtornos aos motoristas. Mas, a pasta também alerta à população para que os motoristas sigam as orientações viárias.