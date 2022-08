Comédia com Vera Fischer, Mouhamed Harfouch e Larissa Maciel estará em cartaz no Teatro Oficina do Estudante

A peça “Quando eu for mãe quero amar desse jeito” terá apresentações neste sábado e no domingo. Na programação também tem stand-up com Bruna Louise e Renato Albani. Os ingressos podem ser adquiridos nas bilheterias do Teatro ou no site www.ingressodigital.com. Informações pelo telefone (19) 3294-3166.

A comédia “Quando eu for mãe quero amar desse jeito”, com Vera Fischer, Larissa Maciel e Mouhamed Harfouch é a atração deste sábado (27) e domingo (28) no Teatro Oficina do Estudante Iguatemi Campinas. Serão três sessões por dia, às 18h, às 19h e às 21h. Os ingressos já estão à venda pelo valor de R$ 70,00 (meia-entrada) e R$ 140,00 (inteira). Eles podem ser adquiridos nas bilheterias do Teatro, que fica no terceiro piso do Shopping Iguatemi Campinas (Av. Iguatemi, 777, Vila Brandina) e no site www.ingressodigital.com. Informações pelo telefone (19) 3294-3166.

No espetáculo, Vera Fischer é dona Dulce Carmona, uma septuagenária que recebe a notícia de que seu único filho, Lauro (Mouhamed Harfouch), vai se casar com uma mulher que ela não conhece (Larissa Maciel). A partir daí, a comédia mostra a luta de uma mãe obcecada para dar ao filho um futuro digno de sua “classe social”. A aristocrática Dona Dulce Carmona entra numa guerra com a noiva do filho para manter a imagem da família. O texto inédito é de Eduardo Bakk e, a direção, do premiado Tadeu Aguiar, que possui 42 anos de experiência encenando comedidas ácidas. “Além do amor materno, há outros amores permeando a peça: o amor do filho pela mãe, do homem pela mulher, da mulher pelo homem, e, até, pelos filhos que poderão vir. “Quando Eu For Mãe Quero Amar Desse Jeito” mostra um pouco desse amor atávico, mais forte do que a gente”, explica Tadeu. A classificação etária é livre.

Stand-ups

A comediante Bruna Louise faz a última apresentação da turnê “Novo Show”, em Campinas, na quinta-feira (25), às 21h. Neste espetáculo, ela segue focando no empoderamento feminino e no combate aos preconceitos, julgamentos e escolhas que tentam fazer por ela. Os ingressos custam R$ 40,00 (meia-entrada) e R$ 80,00 (inteira). A humorista é um dos principais destaques da comédia stand-up no Brasil. Suas piadas audaciosas com fortes doses de acidez fizeram com que conquistasse milhares de seguidores em suas redes sociais. Em um mercado dominado pelos homes, Bruna construiu seu próprio espaço. “Chegou a vez da mulher também falar o que pensa e com muito humor, por que não? Eu trago minha perspectiva sobre o mundo, tiro sarro dos meus próprios problemas e acho que essa é uma maneira de quebrar alguns comportamentos dentro da comédia e, talvez, normalizar alguns tabus por aí.”, afirma a comediante. O espetáculo tem duração de 75 minutos e a classificação etária é de 16 anos.

Já na sexta-feira (26), tem o stand-up “Me tornei quem eu mais temia”, com o humorista Renato Albani, às 21h. No show, o comediante fala sobre acontecimentos de sua vida por meio de pensamentos distorcidos e divertidos, como a sua indignação com a diferença entre os preços dos produtos populares e daqueles de alto padrão. Ele também aborda situações inusitadas sobre uma cirurgia e discorre sobre absurdos caóticos em um Réveillon insano. O show tem duração de 75 minutos. A classificação etária é de 16 anos. Os ingressos custam R$ 40,00 (meia-entrada) e R$ 80,00 (inteira).

Capixaba, 34 anos, radicado em São Paulo, Renato Albani é Engenheiro Eletricista de formação e, sem saber, já começou a fazer comédia na escola quando seus professores permitiam que, nos 5 minutos finais de suas aulas, ele fizesse imitações e contasse piadas. Profissionalizou-se em 2010, quando passou a integrar o grupo Comedia 027, em Vitória, no Espírito Santo, e a se destacar no cenário capixaba como grande revelação do humor do estado.

