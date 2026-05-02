Câmara de Jaguariúna aprova contas do ex-prefeito Gustavo Reis referentes a 2023

Votação seguiu parecer favorável do Tribunal de Contas e teve ampla maioria entre os vereadores

A Câmara Municipal de Jaguariúna aprovou, na noite de terça-feira, dia 28, as contas do ex-prefeito Gustavo Reis referentes ao exercício financeiro de 2023. A decisão foi tomada durante sessão ordinária e acompanhou o parecer técnico favorável emitido pelo Tribunal de Contas do Estado.

O projeto foi aprovado por ampla maioria entre os parlamentares. Dos 12 vereadores presentes na sessão, 10 votaram pela aprovação das contas, enquanto 2 se posicionaram de forma contrária. Não houve abstenções, e um vereador esteve ausente.

A análise das contas levou em consideração os demonstrativos financeiros da administração municipal ao longo de 2023, previamente avaliados pelo Tribunal de Contas. Com a aprovação, a maioria dos vereadores entendeu que a gestão atendeu aos critérios técnicos e legais exigidos.

A sessão foi marcada por debates entre os parlamentares antes da votação, que terminou com resultado favorável ao ex-chefe do Executivo.

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