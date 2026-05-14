Motorista morre em colisão entre carreta e caminhão carregado de tijolos em Morungaba

Acidente aconteceu na madrugada desta quinta-feira na Rodovia Engenheiro Constâncio Cintra; outras duas pessoas não ficaram feridas

Um motorista morreu em um acidente envolvendo uma carreta e um caminhão carregado de tijolos na madrugada desta quinta-feira (14), na Rodovia Engenheiro Constâncio Cintra, a SP-360, em Morungaba.

De acordo com informações do Departamento de Estradas de Rodagem, a colisão ocorreu no km 96 da rodovia. O caminhão seguia pelo sentido Sul quando foi atingido pela carreta, que trafegava no sentido contrário.

Com o impacto, parte da carga de tijolos caiu sobre a pista. O motorista da carreta não resistiu aos ferimentos e morreu no local. Já o motorista e o passageiro do caminhão não ficaram feridos.

O Corpo de Bombeiros e a Polícia Militar Rodoviária foram acionados para atender a ocorrência. Equipes do DER também estiveram no local e interditaram o sentido Sul da rodovia para os trabalhos de atendimento e remoção da carga.

Fonte e foto: EPTV

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