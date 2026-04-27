Prefeitura de Artur Nogueira alerta pecuaristas sobre vacinação contra brucelose

Imunização obrigatória protege o rebanho e previne doença que pode afetar animais e humanos; prazo vai até 30 de junho

A Prefeitura de Artur Nogueira, por meio da Secretaria de Agricultura, alerta os pecuaristas do município sobre a vigência da campanha de vacinação contra a brucelose referente ao primeiro semestre de 2026, que se encerra no dia 30 de junho.

A brucelose é uma doença infecciosa causada por bactérias que afetam principalmente bovinos e bubalinos, podendo provocar abortos, infertilidade e queda na produção. Além dos prejuízos econômicos, trata-se de uma zoonose, ou seja, pode ser transmitida aos seres humanos, tornando a vacinação uma medida essencial de saúde pública.

A vacinação é obrigatória para fêmeas das espécies bovina e bubalina com idade entre três e oito meses. Após a imunização, os produtores devem realizar a declaração da vacina, bem como manter atualizado o saldo de seus rebanhos junto ao sistema Gedave.

A Secretaria de Agricultura reforça a importância da regularização cadastral como estratégia essencial para a proteção sanitária. A medida contribui para a preservação da saúde animal, redução de riscos à saúde humana e prevenção de impactos ambientais e econômicos. A atualização é uma exigência estadual, fiscalizada pela Diretoria de Defesa Agropecuária do Estado de São Paulo, e fundamental para a manutenção do status sanitário do rebanho paulista.

O mês de maio de 2026 é considerado um período estratégico para que os pecuaristas realizem a regularização no sistema e evitem penalidades. Durante esse período, os produtores de Artur Nogueira podem contar com o apoio técnico da Secretaria Municipal de Agricultura para efetuar os procedimentos necessários.

Segundo o secretário de Agricultura, Odair Boer, manter o cadastro atualizado é indispensável. “A regularização é fundamental para a segurança sanitária. Produtores irregulares podem ter a emissão da Guia de Trânsito Animal (GTA) bloqueada, além de estarem sujeitos a penalidades”, destacou.