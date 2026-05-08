Basquete sub-16 de Mogi Mirim busca manter invencibilidade em duelo contra Jaguariúna

Equipe da Secretaria de Esporte e Lazer disputa neste sábado o primeiro jogo fora de casa pela Liga Metropolitana

A equipe masculina sub-16 de basquete da Secretaria de Esporte e Lazer (SEL) de Mogi Mirim entra em quadra neste sábado (9) para enfrentar Jaguariúna pela Liga Metropolitana de Basquete.

A partida será realizada às 11h30, no Ginásio Azulão, em Jaguariúna, e marca o primeiro compromisso da equipe mogimiriana fora de casa na competição.

Comandado pelo técnico Rodolfo Lima, o time chega embalado após conquistar duas vitórias consecutivas no Ginásio do Tucurão, diante das equipes da UNASP, de Engenheiro Coelho, e de Itapira, mantendo 100% de aproveitamento na temporada.

Esta é a primeira participação da SEL/Mogi Mirim na Liga Metropolitana. A equipe integra um grupo competitivo que reúne ainda Jaguariúna, Iracemápolis, Araras, Itapira e Engenheiro Coelho.

Para o confronto deste sábado, foram relacionados os atletas Caio, Davi, Enzo, Jeferson, Nauan, Felipe, João Lucas, Gabriel, Carlos Eduardo, Matheus, Caio e Carlos Eduardo Pessoa.

A expectativa da comissão técnica é conquistar a terceira vitória seguida e seguir na liderança da chave.

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