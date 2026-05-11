Unicamp abre em maio pedidos de isenção da taxa do Vestibular 2027

Prazo para solicitar benefício começa no dia 11 de maio e vale também para a modalidade Enem-Unicamp

A Universidade Estadual de Campinas (Unicamp) divulgou o calendário oficial do Vestibular 2027, com destaque para o período de solicitação de isenção da taxa de inscrição, que começa no próximo dia 11 de maio.

Os pedidos deverão ser feitos exclusivamente pela internet, por meio do site da Comissão Permanente para os Vestibulares da Unicamp (Comvest), até o dia 5 de junho. O benefício será válido tanto para o Vestibular Unicamp 2027 quanto para a modalidade Enem-Unicamp 2027.

Segundo a universidade, os candidatos também deverão enviar a documentação necessária de forma online dentro do mesmo período. A lista de estudantes contemplados com a isenção será divulgada no dia 31 de julho.

As inscrições para o Vestibular 2027 ocorrerão entre os dias 3 e 31 de agosto. Já a primeira fase das provas será aplicada em 18 de outubro de 2026, enquanto a segunda fase acontecerá nos dias 29 e 30 de novembro.

A Comvest informou ainda que o calendário foi definido em conjunto com outras universidades paulistas para evitar coincidência de datas entre os vestibulares e facilitar a participação dos candidatos em diferentes processos seletivos.

Mais informações e acesso ao edital estarão disponíveis no portal oficial da Comvest/Unicamp.