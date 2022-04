Comércio de Campinas terá abertura facultativa no feriado de Tiradentes

O comércio de Campinas funcionará facultativamente, ou seja, sem a obrigatoriedade de abrir, na próxima quinta-feira, 21 de abril, feriado de Tiradentes, no horário das 9h às 17h. Na sexta-feira, 22 de abril, o funcionamento será no horário costumeiro, das 8h às 19h, assim como no sábado, 23 de abril.

Todo início de ano, os comerciantes e representantes da Associação Comercial e Industrial de Campinas (ACIC), SindiVarejista e Sindilojas se reúnem e decidem em quais datas o comércio abrirá e também quando os horários serão estendidos por causa de datas especiais. Com base nessas definições, entidades como Polícia Militar, Setec e Emdec são informadas do calendário e podem prover consumidores e trabalhadores de segurança, fiscalização e transporte. Para saber sobre o funcionamento do comércio durante o ano, comerciantes e consumidores podem acessar o site: https://www.calendariodocomercio.com/.