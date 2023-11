COMÉRCIO PODERÁ ATENDER EM HORÁRIO AMPLO A PARTIR DO DIA 4

O comércio poderá fazer atendimento em horário diferenciado para atender os clientes no fim de ano. Com base na sugestão das empresas, a Associação Comercial e Empresarial de Holambra (ACE) apresenta proposta de horários:

• De 04 a 08/dez – até as 19h

• De 11 a 22/dez – até as 20h

• 09, 16 e 23/dez (sábados) – até as 18h

• 17/dez (domingo) – até as 15h

• 24/dez (domingo – Véspera de Natal) – até as 14h

• 25/dez – Fechado

• 26 a 30/dez – horário normal

• 01/01/24 – fechado

Como cada empresa tem a sua prática de expediente, a ACE orienta os consumidores para verificarem o horário de atendimento com a loja de sua preferência. Aos lojistas, recomenda ampla divulgação do horário nas redes sociais