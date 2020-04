Comércios e serviços devem voltar a funcionar com algumas restrições em Artur Nogueira

O comércio e alguns serviços estão autorizados a voltar a funcionar a partir desta segunda-feira, dia 30, em Artur Nogueira. Isso será possível graças à um novo decreto publicado pela Prefeitura Municipal nesta quinta-feira, dia 26. Porém o decreto impõem algumas restrições ao funcionamento do comércio e setores de serviços.

Confira as medidas do novo decreto:

FEIRAS: fica autorizada a permanência de barracas destinadas ao comércio de produtos hortifrutigranjeiros e de alimentos, sem a instalação de mesas, cadeiras e consumo no local, podendo adotar o sistema de entregas delivery e atendimento drive-thru;

RESTAURANTES, LANCHONETES, BARES E TRAILERS DE ALIMENTAÇÃO: continua autorizado o funcionamento para atividades internas, entregas delivery ou atendimento drive-thru.

CÓMERCIO E LOJAS EM GERAL: fica autorizada o funcionamento para atividades internas, entregas delivery e atendimento individual com portas fechadas;

PRESTADORES DE SERVIÇO, REPRESENTANTES COMERCIAIS E ESCRITÓRIOS EM GERAL: fica autorizado o funcionamento e prestação de serviços a partir do atendimento individual com portas fechadas.

SUPERMERCADOS, MERCADOS E MERCEARIAS EM GERAL: continua autorizado o funcionamento regular, com restrições à aglomeração de pessoas e necessidade de horário de atendimento especial para idosos;

Os empresários, comerciantes, prestadores de serviços e demais responsáveis pelas atividades deverão adotar todas as medidas de higiene e prevenção ao combate do novo coronavírus (Covid-19).

Vale ressaltar que é indicado que os moradores sigam as medidas de isolamento social, evitem aglomerações e não recebam ou façam visitas em casa. O período de resguardo expresso pelo Governo de São Paulo continua até 7 de abril.