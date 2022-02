Comissão de Educação da Câmara fiscaliza escolas e creches antes do retorno das aulas

As vereadoras Claudia Pinho Lalla (AGIR) e Cidinha Gagliardi (PSDB), que integram a Comissão Permanente de Educação da Câmara Municipal, visitaram algumas escolas e creches municipais na tarde desta quarta-feira (2) a fim de verificar as condições das unidades para o retorno das aulas previsto para a próxima segunda-feira (7).

Entre as escolas vistoriadas, as vereadoras ficaram especialmente preocupadas com a situação da E.M.E.F. Professora Isaura de Carvalho Coelho, no bairro Vila Rica, que foi parcialmente destelhada e apresenta evidentes problemas estruturais depois de ter sido fortemente atingida pelas chuvas no início de outubro do ano passado. Até o momento não foi realizada a reforma da unidade de ensino, que segue parcialmente interditada para as aulas.

Diante da situação e do temor de haver risco aos alunos que frequentam a escola, a Comissão de Educação do Legislativo decidiu oficiar a Secretaria Municipal de Educação solicitando que encaminhe, em caráter de urgência, um laudo técnico do Departamento de Engenharia da Prefeitura Municipal atestando que a escola apresenta condições estruturais seguras para o início regular do ano letivo.

Nesta sexta-feira, a Comissão continuará o trabalho de averiguação com a visita a outras unidades educacionais do município.

Comunicação da Câmara Municipal