Comissão define detalhes sobre o Carnaval Família: Guaçu Folia 2023

Em reunião promovida nesta quarta-feira, dia 4 de janeiro, a comissão responsável pela realização do Carnaval Família: Guaçu Folia 2023 definiu os detalhes do evento, previsto para os dias 18 e 19 de fevereiro, sábado e domingo, no Parque dos Ingás, com programação gratuita das 16h à meia-noite.

Durante o encontro, que aconteceu no Teatro Tupec, no Centro Cultural, foram discutidos aspectos referentes à ordem de entrada dos blocos e também assuntos relacionados aos esquemas de trânsito e segurança que serão adotados na festividade.

André Sastri, secretário municipal de Cultura, pontuou que a reunião teve o propósito de discutir as determinações técnicas que deverão ser seguidas pelas Secretarias Municipais envolvidas no Carnaval para garantir a segurança e tranquilidade do público que comparecerá durante os dias de folia.

“O Carnaval dos guaçuanos terá entrada gratuita e, por isso, é necessário nos prepararmos para receber essas pessoas da melhor maneira possível. Garantir organização e conforto do público é uma obrigação de todos nós envolvidos nesse grande evento”, disse.

Participaram da reunião o vice-prefeito, Major Marcos Tuckumantel, os secretários municipais de Cultura, André Sastri; de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente, Marcelo Vanzella Sartori; de Segurança Pública, Paulo Henrique Silva Gomes; de Comunicação, Ariel Cahen; e o comandante da GCM, Elzio Romualdo. Também estiveram presentes o capitão Luís Gustavo Aparecido Tuckumantel, da Polícia Militar, além de representantes das Secretarias de Assuntos Jurídicos, Planejamento e Desenvolvimento Urbano e Serviços Municipais.

Inscrições

A Secretaria Municipal de Cultura continua com inscrições abertas até o dia 16 de janeiro de 2023 para selecionar até cinco grupos, blocos ou entidades para participarem do Carnaval Família: Guaçu Folia 2023. A pasta disponibilizará cerca de R$ 5 mil para premiar dois grupos vencedores do evento. Os selecionados irão participar da festa nos dias 18 e 19 de fevereiro.

As inscrições são gratuitas e serão realizadas até o dia 16 de janeiro de 2023 somente por meio de preenchimento de formulário online disponível no link bit.ly/carnavalguacu. O edital completo encontra-se no link: bit.ly/guacufoliablocos.