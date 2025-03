Como cuidar melhor dos seus pés e evitar desconfortos no dia a dia?

(Créditos: Toa55 / iStock)

Os pés são responsáveis por sustentar todo o peso do corpo e, sem os cuidados necessários, estão sujeitos a apresentar vários problemas em longo prazo

Passamos grande parte dos nossos dias andando ou simplesmente parados em pé, o que faz dos pés uma das partes mais importantes do corpo humano. São eles os responsáveis por dar sustentação a todo o nosso peso, então é de se esperar que também existam diversos riscos relacionados a essa parte essencial dos membros inferiores.

Muitas pessoas não se atentam a todos os cuidados básicos relacionados à preservação dos pés e, por vezes, acham que qualquer desconforto é passageiro. De início, dores e alterações anatômicas, como os calos, realmente costumam se curar sozinhos com o passar do tempo. Contudo, um quadro de repetição pode evoluir para uma condição crônica, causando problemas para o resto da vida.

A seguir, confira algumas dicas básicas para proteger seus pés e garantir mais conforto nas atividades cotidianas.

Andar descalço faz bem

Ao contrário do que muitos pensam, existem mais vantagens do que desvantagens em se andar descalço – dependendo das circunstâncias. Os pés descalços favorecem a ventilação dos dedos, evitando a proliferação de fungos e bactérias causada pela umidade. Isso também evita que fiquem suados, além de promover um fortalecimento de todas as suas estruturas anatômicas.

Andar descalço em casa é sempre uma boa escolha, desde que o ambiente esteja suficientemente limpo. Já em locais públicos é importante se atentar à higiene do lugar – em piscinas e praias, por exemplo, existem altos riscos de pisar em superfícies que machucam, além de contrair algum microrganismo nocivo por contaminação.

Higienização

Manter a higiene dos pés em dia também é importante para prevenir todo tipo de problema, especialmente no caso daqueles que usam sapatos fechados com frequência. Aqui vale uma atenção especial às unhas, que precisam ser cortadas regularmente e mantidas em um comprimento nem tão curto nem tão longo.

Na hora de cortar as unhas, evite remover os cantos e as cutículas, para evitar que se encravem posteriormente. Unhas encravadas podem causar inflamações e até infecções, então, caso não se curem em alguns dias, é importante procurar ajuda profissional.

Calçados adequados

Por fim, é importante utilizar calçados adequados no dia a dia, sempre de acordo com a ocasião. Quem anda muito ou precisa passar longos períodos em pé precisa investir em um tênis confortável – quando possível, utilizar sapatos abertos também é recomendável, para evitar a proliferação de fungos.

Uma bota masculina de couro, por exemplo, pode oferecer tanto conforto quanto resistência, se encaixando bem como um calçado para diferentes necessidades. Já aqueles que praticam exercícios físicos precisam investir em um tênis direcionado para a atividade em questão, a fim de evitar lesões nos pés.