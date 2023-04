COMO DESSALGAR O BACALHAU DE FORMA MAIS RÁPIDA

Você sabia que o vinagre de maçã pode dessalgar o bacalhau de forma

mais rápida? Mais uma vez o vinagre provou ser versátil além do uso

em temperos.

Em tempo de Páscoa, o bacalhau se tornou símbolo desta época. Segundo

levantamento da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços

e Turismo (CNC), o preço do bacalhau aumentou 5,4% em relação a 2022.

Você sabia que é possível dessalgar o bacalhau de forma mais rápida

utilizando o vinagre de maçã?

_Utilizado geralmente em temperos, ingrediente testa sua versatilidade

em um prato que rende muitas porções e torna a Páscoa ainda mais

saborosa_

Versátil como ingrediente, mais uma vez o vinagre de maçã põe à

prova as suas mil e uma aplicações culinárias. Um uso pouco

conhecido, e bastante eficiente do vinagre, é na dessalga rápida do

bacalhau. Por falar em bacalhau, com a alta do preço do item típico da

Páscoa, a alternativa para o consumidor que pretende servir o prato sem

comprometer o orçamento, é escolher uma receita que renda muitas

porções e, ao mesmo tempo, proporcione uma experiência inigualável

para o paladar.

De acordo com levantamento da Confederação Nacional do Comércio de

Bens, Serviços e Turismo (CNC), o preço do bacalhau aumentou 5,4% em

relação a 2022 (1,8%). Ainda assim, observa Caru Melillo, é possível

servir o prato que se tornou sinônimo de Páscoa. Mineira radicada em

Campinas, a chef que compartilha suas receitas no Instagram @meujantar

ensina a preparar o Bacalhau ao Vinagrete, porção para seis pessoas,

com ingredientes simples e o toque versátil do vinagre de maçã

orgânico.

Antes do preparo, lembra a chef, é preciso dessalgar o bacalhau. O

processo, segundo Caru, é fácil e rápido. Depois de removidas as

peles, as postas devem ser colocadas por 5 minutos em água quente até

o ponto de serem desfiadas com um garfo. Fora do fogão, o momento é de

retirar todas as espinhas e desfiar o peixe. “Aí entra a dica para a

dessalga rápida: em uma vasilha com 2 litros de água fria, coloca-se 4

colheres de sopa de vinagre de maçã orgânico”, explica. À mistura de

água e vinagre é adicionado o bacalhau desfiado. “A partir daí, são

mais 10 minutos até que o peixe esteja dessalgado”, diz.

Segundo Rodrigo Margoni, especialista em vinagres e sócio-proprietário

da Almaromi Viccino, pioneira na fabricação natural de vinagre de

maçã no Brasil, são inúmeras as utilizações culinárias que

atestam a versatilidade do ingrediente. Mas tanto na dessalga do

bacalhau, quanto na receita apresentada pela chef Caru Melillo, ele

destaca a importância de usar um produto de qualidade.

“O Vinagre de Maçã Almaromi Orgânico que produzimos é 100% natural e

não passa por processos de microfiltragem ou pasteurização”, explica.

“É um ingrediente que, certamente, fará diferença no prato que irá

à mesa na Páscoa.” Margoni afirma que nesta época do ano há um

aumento na procura do produto no mercado. “Isso se deve, justamente,

pela versatilidade do vinagre orgânico nas receitas”, observa.

Além de utilizar o Vinagre de Maçã Almaromi Orgânico no processo de

dessalga, Caru Melillo incorpora o ingrediente à receita de Bacalhau ao

Vinagrete, que combina com arroz branco e também com pães variados.

BACALHAU AO VINAGRETE

Ingredientes para 6 porções

– 600g de lascas dessalgadas de bacalhau conservadas na geladeira

– 1/2 maço de cheiro-verde (salsa e cebolinha) bem picado

– 1 cebola média bem picada

– 2 tomates médios bem picados

– 10 folhas de manjericão fresco picadas finamente

– 1/4 de pimentão pequeno e bem picado (opcional)

– Azeite para cobrir

– 1 xícara (café) de Vinagre de Maçã Almaromi Orgânico

– Sal a gosto

Modo de preparo

* Misture cuidadosamente todos os ingredientes do vinagrete, menos o

azeite e o Vinagre de Maçã Almaromi Orgânico.

* Coloque sal, misture suavemente e prove o sabor.

* Leve a mistura a um vidro de boca larga.

* Acrescente o Vinagre de Maçã Almaromi Orgânico.

* Adicione o azeite em quantidade suficiente para cobrir os

ingredientes.

* Tire as lascas de bacalhau dessalgadas da geladeira e disponha em

uma travessa.

* Cubra as lascas de bacalhau com o vinagrete e deixe por três horas

em temperatura ambiente. Está pronto para servir