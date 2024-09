Festa do dia das crianças em Santo Antônio de Posse: Uma ação dos associados da ACISAP

A Associação Comercial e Industrial de Santo Antônio de Posse (ACISAP) convida toda a população para uma grande celebração em homenagem ao Dia das Crianças, marcada para o dia 12 de outubro de 2024. O evento acontecerá na Avenida Dr. Jorge Tibiriçá, 920 – Centro, das 09h às 14h, e promete trazer muita diversão e alegria para as crianças e suas famílias.

Uma das principais atrações será a Carreta Divertikis, uma estrutura de 9 metros que oferece uma experiência única de entretenimento, com atividades lúdicas e interativas. Além disso, a diversão está garantida com um tobogã duplo, ]escorregador, túnel com obstáculos, e uma piscina de bolinhas, que prometem encantar os pequenos e garantir momentos inesquecíveis.

A entrada para a festa será totalmente gratuita, refletindo o compromisso da ACISAP e de seus associados em proporcionar um dia especial para as crianças, ao mesmo tempo em que busca movimentar o comércio local e fortalecer os laços entre os comerciantes e a comunidade.

Essa iniciativa é mais uma demonstração do engajamento da ACISAP em promover eventos que beneficiam tanto a população quanto os empreendedores locais. Não perca essa oportunidade de celebrar o Dia das Crianças de uma maneira memorável em Santo Antônio de Posse!