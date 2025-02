Como se manter fresco e confortável durante o Carnaval?

(Créditos: Capuski / iStock)

Confira dicas para não sofrer com o excesso de suor e evitar possíveis problemas causados pelo calor

O Carnaval está chegando, mas a folia já começou em diversas cidades brasileiras. Os bloquinhos pré-Carnaval abriram as portas para as festividades, e muitas pessoas já começaram sua rotina carnavalesca. Contudo, existe um detalhe que merece a atenção de todos: as temperaturas altas. O Brasil está passando por uma das maiores ondas de calor já registradas, e isso pode ser um grande problema nesta ocasião.

Com temperaturas acima dos 30ºC e sensações térmicas ainda maiores, todos precisam tomar uma série de cuidados para evitar as consequências do calor. Os bloquinhos se passam nas ruas, o que torna qualquer pessoa um alvo direto do sol, enquanto a aglomeração pode piorar ainda mais a situação. Além do desconforto, o risco de mal-estar ou até mesmo de reações mais graves é real.

A seguir, separamos algumas dicas de como se manter confortável e seguro durante os dias de Carnaval. Confira:

Hidratação

A forma mais eficiente de combater temperaturas elevadas é através da hidratação. Beber muita água é essencial para manter o bem-estar, principalmente porque estamos perdendo líquido de forma constante através da transpiração.

É sempre recomendado levar sua própria garrafinha d’água e enchê-la sempre que possível, ou comprar água diretamente de ambulantes ou estabelecimentos próximos. Aqueles que forem consumir álcool também precisam moderar, pois as bebidas alcoólicas contribuem com a desidratação – além de aumentar a pressão arterial.

Vestuário e transpiração

Aqueles que pretendem passar o dia todo nos bloquinhos precisam usar roupas adequadas, que possuam um tecido leve e confortável. As peças devem ser apropriadas para a absorção do suor, pois esse é um fator determinante para o conforto.

Para evitar o suor excessivo, existe a possibilidade de controlar melhor a transpiração através do uso de um antitranspirante. O mais recomendado é que o produto seja aplicado na noite de véspera, sempre com as axilas secas; no dia seguinte, utilize um desodorante sem alumínio apenas para manter um odor agradável ao longo do dia.

Alimentação

No meio da folia e agitação dos bloquinhos, muitas pessoas acabam se esquecendo de comer, correndo o risco de passar um dia inteiro sem alimentação adequada. Esse é um fator que pode favorecer o mal-estar, já que a falta de nutrientes deixa o corpo mais fraco e suscetível à ação do calor.

Respeite os horários das refeições e priorize alimentos leves. Frutas e vegetais são ricos em líquidos, então acabam sendo excelentes opções para complementar a hidratação.