Complexo religioso coloca Santo Antônio de Posse no mapa do turismo regional

Investir e estimular o desenvolvimento do turismo tem sido um dos focos do prefeito João Leandro Lolli, em Santo Antônio de Posse, para que a cidade seja reconhecida pelo governo do Estado como Município de Interesse Turístico (MIT) e, consequentemente, passar a integrar o mapa regional do turismo. Entre as principais ações nessa área estão as obras que compreendem o novo complexo turístico religioso onde se encontram o Santuário de Guadalupe e a futura Praça da Bíblia, no bairro Bela Vista.

A primeira fase das obras do Santuário já foram concluídas e, a segunda fase, se encontra em fase final. Ainda estão em andamento as obras de construção de um pátio localizado em frente à Capela das Rosas e o Caminho da Devoção, que já está quase finalizado.

Em frente ao Santuário de Guadalupe, o complexo turístico também contará com um amplo espaço ao ar livre onde será construída a Praça da Bíblia, uma reivindicação principalmente dos evangélicos. De acordo com o projeto, no local está previsto a construção de quiosques, palco, pista de caminhada, revitalização do campo de futebol que passará a contar com uma arquibancada, monumento, além de academia ao ar livre, calçamento, iluminação e manutenção de toda área verde já existente.

“Investir no turismo é investir no melhor para Santo Antônio de Posse continuar avançando. Queremos transformar Posse em Município de Interesse Turístico, possibilitando novas oportunidades de geração de renda e emprego, além de mais visibilidade para o nosso município e para os produtos feitos aqui. Nesse sentido, o novo complexo turístico religioso é de grande importância para estimular o crescimento do nosso turismo, atraindo os visitantes para passear e consumir aqui na cidade. Então, estamos construindo esse complexo turístico religioso para toda nossa cidade e para os visitantes. Um espaço que antes não tinha nada e estamos transformando num importante local de encontros, passeios, visitação, contemplação, lazer, atividade física, cultos e confraternizações ao ar livre”, enfatizou o prefeito João Leandro Lolli.