Composições de Itapira, Mogi Guaçu e Pindamonhangaba disputam final do 6° Concurso de Marchinhas

Cinco marchinhas de autores de Itapira, Mogi Guaçu e Pindamonhangaba disputam a final da 6ª edição do Concurso de Marchinhas Carnavalescas de Itapira na próxima segunda-feira, 12, durante a programação do Carnaval 2024. Ao todo, a Secretaria de Cultura e Turismo recebeu sete inscrições até o dia 31 de janeiro.

A primeira seletiva da competição ocorreu na tarde da última sexta-feira, 2, com a Comissão Organizadora. Todas as composições foram avaliadas pelos funcionários da Secretaria de Cultura e Turismo e as selecionadas para a final foram: “Bloco da Saudade”, de Walter Leme de Pindamonhangaba (SP); “Carinhosamente”, de Olivaldo Gomes da Silva Júnior de Mogi Guaçu (SP); “Cuba México Peru”, de Walter Leme de Pindamonhangaba (SP); “Idade dos Enta”, de Zuleica Aparecida da Silva de Itapira (SP); e “Não Perca Sua Moral”, de Ed Márcio Damião dos Reis de Itapira (SP).

Na segunda-feira, a etapa final tem início às 18h00 no Parque Juca Mulato. As cinco canções serão executadas pela banda oficial do evento e o júri composto por três membros indicados pela Comissão Organizadora irá atribuir notas de 01 a 10 para os quesitos Letra e Melodia. Em caso de empate, o voto final se dará por clamor popular.

Os prêmios são de R$ 1.500,00 para o 1° colocado, R$ 1.000,00 para o 2° e R$ 800,00 para o 3°. Os três, além dos 4º e 5º colocados, também receberão troféu de participação.