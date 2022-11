comunicado da Águas de Holambra.

“A Águas de Holambra informa que, devido ao jogo da Seleção Brasileira, nesta segunda-feira (28/11), a loja de atendimento (Rua Petunia, nº 14, no Jardim das Tulipas) fechará às 12h, retornando após o jogo, com atendimento ao público até as 17h30.

Na terça-feira (29), o atendimento segue normalmente a partir das 8h.

A concessionária reforça sempre o uso consciente da água e agradece a compreensão de todos.

Em casos emergenciais, não se esqueça que estamos disponíveis 24 horas pelo 0800 595 3333 (fixo, celular e WhatsApp).

Águas de Holambra, nossa natureza movimenta a vida.”