COMUNICADO: INTERDIÇÃO DE RUAS NO BAIRRO CRUZEIRO DO SUL

A Secretaria de Obras e Serviços Urbanos da Prefeitura de Jaguariúna interditou um trecho da rua Hélio Rocha Nunes, esquina com a rua Theodoro Rodrigues Otero, no bairro Cruzeiro do Sul.

A intervenção é necessária porque no local foi realizada uma obra para facilitar o escoamento da água de chuva, chamada de “sargetão”.

O bloqueio nas vias será encerrado na manhã desta segunda-feira, dia 9 de março. Até lá, a orientação é para que os motoristas evitem transitar pelo trecho bloqueado.