COMUNICADO – PESCA SUSPENSA EM ARTUR NOGUEIRA

A Prefeitura de Artur Nogueira informa que a pesca na Lagoa dos Pássaros encontra-se temporariamente suspensa para o trabalho da perícia. A medida foi adotada após a descoberta de um corpo no local, o que torna necessário um amplo trabalho investigativo por parte da Polícia Civil.

O Poder Executivo Municipal tem colaborado ativamente com o trabalho da Polícia Civil no que se refere ao isolamento do local dos fatos, em cumprimento às normas legais e em respeito à segurança pública, a fim de preservar as evidências e possibilitar a realização de todos os procedimentos necessários para a investigação.

Além disso, a GCM nogueirense também está presente na Lagoa dos Pássaros para ajudar a resguardar a área e garantir a segurança da população.

Pedimos a compreensão e colaboração de todos os cidadãos, recomendando que respeitem a interdição temporária da área até que sejam concluídas as atividades investigativas. Reforçamos a importância do respeito aos procedimentos estabelecidos para garantir o bom andamento das averiguações da Polícia Civil.

Por fim, a Prefeitura de Artur Nogueira lamenta profundamente a situação e presta sentimentos aos familiares e amigos da vítima.