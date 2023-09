COMUNICADO SOBRE ALISTAMENTO MILITAR

Da Redação

Foto Divulgação

Prepare-se para o Futuro: A Importância do Alisamento Militar em Santo Antônio de Posse

A 143ª Junta Militar de Santo Antônio de Posse tem a honra de informar a todos os jovens nascidos em 2004 e 2005 sobre a obrigatoriedade do alistamento militar e os benefícios que esse ato proporciona ao seu futuro.

O alistamento militar é um dever cívico essencial para todos os jovens brasileiros do sexo masculino ao completarem 18 anos. Este processo é fundamental para garantir a defesa do nosso país e promover a segurança nacional. Além disso, o alistamento é um compromisso com a pátria e uma demonstração de cidadania responsável.

Os jovens nascidos em 2004 e 2005 têm até quarta-feira, 6 de setembro de 2023, para procurar a 143ª Junta Militar de Santo Antônio de Posse e regularizar sua situação militar. A Junta Militar está localizada na Agiliza Posse, na rua Dr. Jorge Tibiriça, nº 955 – Centro (ao lado do Poupa Tempo).

Além de cumprir com o seu dever cívico, o alistamento militar oferece diversos benefícios aos jovens, tais como:

Garantia de Direitos : O alistamento permite que você tenha acesso a direitos importantes, como obtenção de passaporte, matrícula em instituições de ensino superior e participação em concursos públicos.

Preparação para o Futuro : O serviço militar pode fornecer experiências e treinamento avançados, ajudando a desenvolver habilidades pessoais e profissionais que serão úteis ao longo de toda a vida.

Dever Cívico Cumprido : Alistar-se é um ato de comprometimento com a nação, mostrando seu respeito pelo país em que vive e sua disposição em protegê-lo, se necessário.

Entre em contato para mais informações

A 143ª Junta Militar de Santo Antônio de Posse está à disposição para esclarecer dúvidas e auxiliar no processo de alistamento. Para obter mais informações, entre em contato através do telefone: (19) 9 71132-2940 ou pelo e-mail: juntamilitar143@hotmail.com .

Lembramos a todos os jovens a importância deste ato e exortamos a cumprir com seu dever cívico, garantindo um futuro promissor e contribuindo para a defesa de nossa nação. O Brasil conta com você!

Faça sua parte, aliste-se e ajude a construir um país mais forte e seguro.