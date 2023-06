Comunidade católica celebra o Dia de Corpus Christi com missa e procissão em Artur Nogueira

A comunidade católica de Artur Nogueira celebrou o Dia de Corpus Christi com missa celebrada no Ginásio de Esportes Mauricio Sia e procissão que percorreu as principais ruas da cidade. A missa foi celebrada às 15hrs e em seguida foi realizada a procissão que fez o percurso entre o ginásio de esportes e a Igreja Matriz de Nossa Senhora das Dores.

As ruas por onde passou a procissão de Corpus Christi, como já é tradição na cidade, foram enfeitadas com tapetes feitos de serragem e outros materiais utilizados para fazer desenhos alusivos a data religiosa. Os tapetes foram confeccionados por voluntários de diversas comunidades que compõem a paróquia.

Tanto a missa como a procissão contou com a presença de muitos fiéis de todas as comunidades da cidade.