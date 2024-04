Comunidade rural de Cosmópolis e Projeto De Olho nos Rios fazem mutirão para a restauração florestal das margens do Córrego Jacutinga

No sábado (6), moradores da zona rural de Cosmópolis, a equipe do Projeto De Olho nos Rios e representantes da REPLAN realizaram um mutirão para iniciar um projeto de restauração florestal das matas ciliares do Córrego Jacutinga, importante curso d’água que possui diversas nascentes e abastece o Rio Jaguari.

O evento contou com o plantio de mais de 70 espécies nativas, dentre elas, árvores ameaçadas como cedro-rosa, jequitibá e araucária, e frutíferas da região como bacupari, araticum, cereja-do-rio-grande, uvaia, araçá e pitanga. Além da restauração gradual da floresta, devastada pela monocultura da cana-de-açúcar, e do resgate da biodiversidade local, a ação também teve como objetivo uma forma de promover flores e frutos o ano inteiro para perpetuar espécies de fauna, principalmente polarizadores importantes para a produção agrícola da região.

“Era uma área bem degradada, com o solo exposto e a água da chuva fazia com que os sedimentos desse solo fossem diretos para nosso rio. Agora, com esse importante trabalho de reflorestamento, contando com a ajuda do pessoal, esperamos que as nascentes voltem a fluir, melhorando a qualidade da água do rio para que a comunidade possa utilizar novamente”, ressalta o morador e agricultor Janio Carneiro de Oliveira.

Essa restauração florestal das margens do Córrego Jacutinga também tem a missão de criar um corredor ecológico interligando fragmentos florestais já existentes, perpetuando habitats para os animais silvestres e contribuindo para melhorar o equilíbrio ambiental da região.

“Realizamos esse plantio para que possamos preservar uma natureza tão devastada, protegendo os rios, os leitos e as nascentes. É um projeto em que pretendemos deixar um legado para nossos filhos e para nossos netos, deixar uma história para que possam aproveitar”, pontua a moradora Amaralina do Rocio Bastos Nascimento.

“Era uma ação urgente nessa área, pois a fauna e a flora já estavam gritando por ajuda, fizemos quase que por obrigação, pois o reflorestamento gera a conscientização e vice-versa. Devemos pensar nisso todos os dias”, completa o morador Celso Pires.

DE OLHOS NOS RIOS

O Projeto De Olho nos Rios é uma iniciativa da Associação Mata Ciliar em parceria com a Petrobras, através do programa Petrobras Socioambiental, que incentiva a adoção de práticas para a recuperação de áreas degradadas e conservação de áreas naturais, como fontes de sequestro de carbono e proteção da fauna silvestre, visando a promoção da participação comunitária na gestão dos recursos hídricos.

O Projeto atua nos 12 municípios que abrangem as bacias dos Rios Atibaia e Jaguari: Artur Nogueira, Cosmópolis, Paulínia, Campinas, Valinhos, Itatiba, Jarinu, Tuiuti, Bragança Paulista, Atibaia, Bom Jesus dos Perdões e Nazaré Paulista.