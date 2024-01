Conab faz pesquisa para o 5º Levantamento da Safra de Grãos 2023/24

Técnicos da Companhia Nacional de Abastecimento (Conab) realizam pesquisa de campo para levantar informações que irão compor o 5º Levantamento da Safra de Grãos 2023/24. O trabalho segue até o dia 27 de janeiro e contempla todos os estados da federação. O Boletim, contendo os dados coletados, será divulgado pela estatal no dia 8 de fevereiro.

Os técnicos da Companhia farão visitas presenciais a lavouras situadas nos estados de São Paulo, Maranhão, Pernambuco, Mato Grosso do Sul, Pará, Bahia, Rio Grande do Sul, Tocantins, Goiás, Mato Grosso, Sergipe, Alagoas, Piauí e Paraná, monitorando as culturas em campo, entre elas a soja e o feijão, que avançam na colheita, mas possuem lavouras em diversas fases, e também aquelas que tiveram o início da semeadura ou serão semeadas em breve, como o milho 2ª safra. Nos demais estados a pesquisa será realizada de maneira remota, e busca trazer um panorama atual do ciclo 2023/24 da safra de grãos.

De acordo com 4º levantamento, divulgado no dia 10 deste mês, a produção brasileira está estimada em 306,4 milhões de toneladas. Confira aqui as informações do último Boletim de Safra de Grãos.