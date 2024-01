Conceição Pavezi será homenageada na 6ª edição do Circuito de Blocos

Considerada um dos principais nomes do Carnaval itapirense, Conceição Pavezi Dantas, atualmente com 85 anos, é a homenageada da 6ª edição do Circuito de Blocos de Itapira. Primeira mulher casada a sair pela avenida, iniciou sua trajetória no Carnaval na escola 9 de Julho, que tinha como diretor o saudoso Adilson Ravetta, que também já recebeu homenagens no evento.

Nascida em Mato Grosso no dia 24 de outubro de 1938, Conceição veio para Itapira com apenas dois meses de idade e aqui foi batizada e registrada. Passou sua infância e adolescência na cidade e depois se mudou para a Capital Paulista para cursar o Ensino Superior.

Ao retornar para Itapira, em meados da década de 70, ela trouxe um pouco de sua vivência no Carnaval Paulista para o interior e iniciou sua trajetória na Escola de Samba 9 de Julho e ao longo dos anos seguintes integrou a diretoria de quase todas as escolas de samba da cidade.

Conceição foi a primeira mulher casada a sair pela avenida e usou as referências da capital para incrementar a ala das baianas e a comissão de frente das escolas por onde passou. Além de trabalhar na organização, ela ainda confeccionava roupas e escrevia sambas enredo.

“O nome dela foi escolhido pela secretaria justamente por essa importância que ela tem na história do nosso Carnaval. Além disso, será uma honra tê-la conosco durante o circuito”, enalteceu o secretário de Cultura e Turismo César Ricardo Lupinacci.

O 6° Circuito de Blocos de Itapira acontecerá no sábado, dia 10 de fevereiro. A concentração dos foliões terá início às 14h30 na área do estacionamento do Uniesi, na Avenida Rio Branco, e a saída será às 16h00 para o Parque Juca Mulato seguindo pela Rua João de Moraes, Rua Ribeiro de Barros e Avenida dos Biris. Haverá ponto de hidratação no trajeto.

A participação é gratuita e a elaboração de camisetas personalizadas e abadás fica sob responsabilidade de cada bloco. As inscrições dos grupos seguem até o dia 7 de fevereiro e todos os detalhes do evento estão disponíveis no site https://itapira.sp.gov.br/pagina-secretaria/circuito-de-blocos-de-itapira/156.

Além de Conceição Pavezi, também já foram homenageados no Circuito de Blocos: Zezo Marconi – que dá o nome ao circuito, Henricão, Adilson Ravetta, Dida Ricciluca, Zé Candóia e os irmãos Natal, Ypê e Reinaldo Pierossi.

Fotos: Arquivo pessoal Conceição Pavezi