Conceito Experience apresenta tendências em automação residencial e sonorização de ambientes

Evento que acontece pela primeira vez em Jaguariúna tem programação com palestras, workshops e networking

O uso de novas tecnologias e as últimas tendências em automação residencial e sonorização de ambientes serão apresentadas no Conceito Experience 2023, que acontece pela primeira vez em Jaguariúna e vai reunir um palestrante renomado e representantes de empresas líderes no segmento. O evento é no dia 15 de setembro, a partir das 13h, no Espaço de Vida – Igreja Presbiteriana.

“Imagine um evento que combina inovação, inspiração e networking de alto nível, tudo em um ambiente repleto de energia e ideias disruptivas. É exatamente isso que o Conceito Experience oferece”, afirma Valdemiro Marques, organizador e diretor da Conceito Automação Residencial. “Essa é uma oportunidade única de aprender, se inspirar e conectar-se com profissionais e entusiastas do ramo”, reforça.

O Conceito Experience 2023 vai apresentar uma grade com várias palestras, com destaque para a apresentação do renomado engenheiro José Roberto Muratori, consultor e projetista de Automação Residencial e Predial, com o tema “Inovações em automação residencial: Casas conectadas”.

A agenda ainda conta com a participação de Rodrigo Paiva Sales, Manager da Nice Brasil, que vai falar sobre “Smart Home”; Henrique Rossi, analista de Desenvolvimento de Mercado da Linha Izy Casa Inteligente – Soluções IOT e Smart Home; e Cassia Lui, gerente de Contas da Loud Áudio SP e Interior, que vai abordar o tema “Sonorização de ambientes: Como criar experiências imersivas”.

“Não perca essa oportunidade de expandir seus conhecimentos e se conectar com os principais players do mercado. Garanta seu ingresso para o Conceito Experience”, convida Camilo Vidotto, organizador e diretor da Conceito Automação Residencial.

A Conceito Automação Residencial é uma renomada e inovadora empresa especializada em soluções de automação residencial, trazendo tecnologia de ponta para tornar as casas mais inteligentes, eficientes e seguras. Com uma vasta experiência no mercado, a Conceito Automação Residencial tem se destacado como uma das principais referências no setor.

SERVIÇO

Conceito Experience 2023

Data: 15 de setembro

Hora: A partir das 13h

Local: Igreja Presbiteriana Espaço de Vida

Endereço: Rua Gaspere, 961 Estância das Flores

Jaguariúna, SP

Inscrições gratuitas: https://www.sympla.com.br/evento/conceito-experience/2100443