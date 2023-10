Concha Acústica em Itapira será reinaugurada na sexta e abriga shows no fim de semana

As obras de reforma e revitalização da Concha Acústica “Paulino Santiago”, localizada na Encosta do Penhão, serão oficialmente entregues nesta sexta-feira às 19h30 com cerimônia solene seguida de apresentação com a BR6 Rock Band. No sábado, às 20h00, haverá show com Divas MPB e no domingo às 16h00 a banda Samba da Estação se apresenta no local. Todas as atividades têm entrada franca.

A reforma na Concha Acústica foi iniciada no fim do ano passado e contemplou melhorias nas áreas interna e externa e também no prédio anexo. O investimento total foi de R$ 607.204,04 e os recursos foram do Finisa (Financiamento à Infraestrutura e ao Saneamento) da Caixa Econômica Federal.

Na área interna, as obras contemplaram a troca dos revestimentos cerâmicos das paredes e do piso, instalação de janelas de alumínio e portas de correr na entrada, porta de ferro no palco e portas de madeira nas salas, reforma completa das instalações hidro sanitárias (água, esgoto, bacias sanitárias, lavatórios e torneiras) e pintura.

Do lado de fora, foi feita a instalação de alambrado em toda área externa e de guarda corpo e corrimão duplo nas escadas e rampa da arquibancada, nova iluminação do palco, plantio de grama ao lado da arquibancada e pintura geral.

Já no prédio anexo, a obra contemplou instalações hidro sanitárias completas, instalação de piso cerâmico até o teto e divisórias de granilite, instalação de toda a parte elétrica e pintura geral.

A Concha Acústica foi inaugurada no dia 29 de junho de 2012, na segunda gestão do prefeito Toninho Bellini. Construída com recursos Governo Federal, possui palco, arquibancada para quase 800 pessoas com acessibilidade, camarins e banheiros para o público. Contudo, em pouco mais de dez anos ela foi utilizada pouquíssimas vezes pelas gestões anteriores e o abandono acabou atraindo a ação de vândalos que fizeram com que o espaço se deteriorasse.