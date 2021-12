Concluída a modernização do Museu da Energia de Salesópolis

O projeto “Conservação Preventiva Telhados e Pintura – Espaços Expositivos (Espaço das Águas e Energia) e Recepção do Museu da Energia de Salesópolis” foi uma das iniciativas premiadas através do Edital de 2020, “Modernização de Museus, Arquivos e Acervos” uma iniciativa do Programa de Ação Cultural (ProAC) da Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Estado de São Paulo.

“Por meio deste projeto, a reforma nos espaços expositivos e recepção foi concluída. A conservação desses espaços é de extrema

relevância na preservação do patrimônio histórico e cultural local”, explica Simone Villegas, Coordenadora do Museu da Energia de Salesópolis.

De acordo com Simone, as edificações do local passaram por restauro entre os anos 1999 e 2000, quando o Museu foi inaugurado. Durante as duas décadas seguintes, tiveram apenas reparos pontuais nas coberturas, reforçando a necessidade da obra neste momento. “Por isso foi tão importante essa reforma agora”, concluiu.

O Museu da Energia de Salesópolis está instalado na área da centenária usina hidrelétrica da cidade, construída a partir de uma

demanda de mercado nas primeiras décadas do século XX pela necessidade de iluminação pública. Simone relata que a trajetória da usina e suas casas se conectam com as histórias de vida da população do município, o que promove um vínculo do indivíduo com a sociedade.

“Seu conjunto arquitetônico, formado pelas residências da época, foram adaptadas e transformadas nos espaços expositivos e de acolhimento ao visitante. Atualmente, esses espaços no museu têm a função de informar e educar por meio de exposições, atividades recreativas, teatro, oficinas etc. São ambientes que despertam a curiosidade, estimulam a reflexão e o debate, promovem a socialização e os princípios da cidadania”, finaliza.

Sobre a Fundação Energia e Saneamento

Desde 1998, a Fundação Energia e Saneamento atua em várias regiões do Estado de São Paulo por meio das unidades do Museu da Energia (São Paulo, Itu e Salesópolis), realizando ações culturais e educativas que reforçam conceitos de cidadania e incentivam o uso responsável de recursos naturais, trabalhando nos eixos de história, ciência, tecnologia e meio ambiente, além de subsidiar pesquisas sobre energia e saneamento. O acervo da Fundação é composto por mais de 1.600 metros lineares de documentos técnicos e gerenciais, 260 mil documentos fotográficos, cerca de 3.500 objetos museológicos, 50 mil títulos na

biblioteca, além de documentos cartográficos, audiovisuais e sonoros, reunidos a partir de meados do século XIX.