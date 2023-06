Concurso da Polícia Militar abre inscrições para 2.700 vagas para o cargo de soldado

Estão abertas as inscrições para o concurso da Polícia Militar do Estado de São Paulo com 2.700 vagas para o cargo de soldado. O salário inicial é de R$ 4.852,21.

As inscrições poderão ser realizadas até 27 de julho, por meio do endereço eletrônico http://www.vunesp.com.br/, mediante pagamento de taxa no valor de R$ 65,00.

A aplicação da prova é prevista em 17 de setembro.

Para participar, os candidatos devem ter nível médio de formação, idade entre 17 e 30 anos, ser habilitado para condução de veículo motorizado entre as categorias “B” e “E”.

Estar em dia com as obrigações eleitorais e militares. As mulheres precisam ter altura mínima de 1,55 metro e os homens, de 1,60 m.

Mais informações: https://www.concursos.policiamilitar.sp.gov.br/