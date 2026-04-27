Concurso elege Íris Custódio Miss Universe Artur Nogueira 2026

O concurso realizado na noite de sábado, dia 25 de abril, no Ginásio Municipal Mauricio Sia, elegeu a jovem Íris Custódio Miss Universe Artur Nogueira 2026. O evento que fez parte das comemorações dos 77 anos da cidade é organizado pelo misólogo Paulo Munhoz e teve o apoio da Prefeitura Municipal.

No total 14 candidatas participaram do concurso onde aconteceu a abertura com a coreografia executada pelas candidatas, com o tema Moulin Rouge, e o desfile em trajes de banho e de gala. Depois de somadas as notas dos jurados, foram eleitas em primeiro lugar, Íris Custódio, em segundo lugar Ana Sofia Torres, em terceiro lugar Karoline Martins e Sulamita Gomes em quarto lugar.

A Miss Universe Artur Nogueira 2025, Tifany Silva, passou a coroa para a vencedora da edição 2026, no entanto, ela será a representante de Artur Nogueira no concurso de Miss Universe São Paulo 2026. A vencedora da edição 2026, Íris Custódio, irá representar o município na edição de 2027 do concurso estadual.

O evento contou com a presença do prefeito Lucas Sia e de outras autoridades municipais, um júri formado por personalidades da cidade e região, além de um grande público que também pode colaborar com a doação de um litro de leite que será repassado para a Assistência Social do município.