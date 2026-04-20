Casal morto em acidente será enterrado nesta segunda-feira em Mogi Guaçu

Casal morto em acidente será enterrado nesta segunda-feira em Mogi Guaçu

Vítimas foram identificadas após colisão em rodovia que liga São Paulo a Minas Gerais

O casal que morreu em um grave acidente de trânsito na manhã de domingo (19) será sepultado nesta segunda-feira (20), no Cemitério Santo Antônio, em Mogi Guaçu.

As vítimas foram identificadas como um homem de 39 anos e uma mulher de 43 anos, moradores do município. Eles estavam em uma motocicleta quando se envolveram em uma colisão na Rodovia Engenheiro Marcello de Oliveira Borges (SP-346), via que liga as cidades de Andradas (MG) e Espírito Santo do Pinhal.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, o impacto foi violento e o casal não resistiu aos ferimentos, tendo o óbito confirmado ainda no local. O acidente ocorreu nas proximidades da sede campestre do Clube Rio Branco.

Ainda segundo as informações, um dos motoristas envolvidos deixou o local sem prestar socorro. Equipes da Polícia Rodoviária e serviços de emergência atuaram no atendimento e isolamento da área.

A perícia da Polícia Civil foi acionada e as causas do acidente seguem sob investigação.

Fotos Redes Sociais

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