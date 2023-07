Concurso para médicos segue com inscrições abertas; remuneração pode chegar a R$ 16,4 mil

Além das vagas para médicos em diversas especialidades, há outros cargos. Inscrições vão até 31 de julho

São diversas especialidades médicas na atenção primária e especializada

O concurso da Prefeitura de Campinas para médicos segue com inscrições abertas. São diversas especialidades e a remuneração (salário + prêmio produtividade) pode chegar a R$ 16,4 mil. Os interessados podem se inscrever até 31 de julho, pelo site da Vunesp no www.vunesp.com.br .

A carga horária também varia entre 12 e 36 horas semanais. Além da remuneração, os profissionais admitidos também recebem o auxílio alimentação de R$ 1.570,00.

Há vagas para endocrinologista (1), homeopata (1), médico do trabalho (2), oftalmologista (1), médico de patologia clínica e medicina laboratorial (2), reumatologista (1) e médico geral (30).

“O concurso de médicos vai permitir a ampliação de ofertas de atendimento na atenção primária e especializada, além da qualificação de serviços já existentes”, disse a diretora de Saúde, Sara Sgobin.

O pagamento do boleto, no valor de R$ 98,80 deve ser feito até o dia 1º de agosto, nas agências bancárias.

Os candidatos ao cargo de médico-geral também poderão participar da prova de títulos, caso os possuam, e somar mais pontos. Para isso, durante o período de inscrição, o comprovante de curso na área de Família e Comunidade deve ser enviado, de acordo com as regras do edital.

Outras vagas

O edital do concurso dos médicos também prevê vagas para outros cargos. Há 10 para agente de apoio à Saúde – farmácia; duas para analista de tecnologia da informação; quatro para assistente social; uma para educador de arte e movimento – práticas desportivas; duas para especialistas em análises clínicas; uma para fonoaudiólogo; e quatro para terapeutas ocupacionais.

A secretária de Gestão e Desenvolvimento de Pessoas, Eliane Jocelaine Pereira, ressaltou o trabalho que está sendo desenvolvido para a recomposição das equipes. “Este é um concurso grande, com cargos que contemplam várias áreas, mas principalmente a Saúde. É um momento de recomposição e também de renovação das equipes, o que traz muitos benefícios, inclusive para a troca de conhecimento, tão necessária no serviço público”, disse.

Com exceção dos médicos, o salário para esses cargos varia de R$ 3.731,91 a R$ 7.2015,02, além do prêmio produtividade que podem receber, de acordo com a área de atuação. Além disso, os admitidos também terão direito ao auxílio-alimentação de R$ 1.570,00, além do vale-transporte, que é opcional e válido para Campinas.

A prova está prevista para 3 de setembro e a homologação do concurso para 22/12/2023.

Orientações

Para a coordenadora de Concursos, Recrutamento e Seleção, Juliana Miorin, a orientação é fazer a inscrição o quanto antes e já começar a estudar. “É importante não deixar para fazer a inscrição no último dia. O mesmo vale para os estudos, já que nossos cargos são sempre concorridos”, disse.

Ainda segundo Juliana, uma das formas de estudar é acessar provas de outros concursos para o mesmo cargo, bem como focar nos conteúdos programáticos que constam no edital.

Serviço:

Concurso para médicos e geral

Publicação do edital: 21/06/2023 (www.campinas.sp.gov.br/diario-oficial/)

Inscrições: até 31 de julho, no site www.vunesp.com.br

Valor da inscrição: R$ 67,90 para o cargo de Agente de Apoio à Saúde – Farmácia e R$ 98,80 para os demais cargos

Vagas previstas: 62

Salário de todos os cargos do edital: R$ 3.483,07 a R$ 10.449,37 + Prêmio Produtividade conforme legislação, além do auxílio-alimentação de R$ 1.570,00.

Remuneração total dos médicos: pode chegar a R$ 16.400,00 (salário + Prêmio Produtividade, de acordo com a carga horária e local de trabalho) + auxílio alimentação de R$ 1.570,00 (para jornadas a partir de 20 horas semanais).

Crédito da Foto: Carlos Bassan