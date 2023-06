Condenado a mais de 10 anos por roubo tenta enganar PM ao dar nome falso e também é preso por tráfico em Jaguariúna

Reportagem: Susi Baião

Um homem de 27 anos, condenado por roubo, foi preso na noite da última quarta- feira (31), em Jaguariúna, após uma abordagem policial e ele ser pego com várias de substâncias entorpecentes. O caso aconteceu na Rua Vigato com a Horácio Carraro, no Jardim Europa.

Os cabos Bruno e Johny faziam o patrulhamento pelo local quando avistaram um homem em atitude suspeita com uma mochila nas costas. Ao ser abordado, foi localizado em seu bolso 11 flaconetes de cocaína e em revista na mochila foi encontrado 7 porções de crack, 5 porções de maconha e R$ 10 reais em duas notas trocadas.

Questionado sobre os entorpecentes e o dinheiro, confessou estar na prática do tráfico de drogas. Durante a abordagem alegou que estava sem documentos e deu o nome de um primo. No entanto, os policias desconfiaram das informações repassadas por ele, com várias contradições. Ao verificar no sistema foi constatado que ele era procurado do sistema prisional.

D. G. S. foi condenado por roubo e sentenciado a 10 anos, 4 meses e 13 dias de reclusão em regime fechado. Agora ele vai responder também pelo crime de tráfico de drogas e falsidade ideológica. Ele foi preso e encaminhado ao sistema prisional com mais dois agravantes.