‘Condomínio do Futuro’ chega a Sorocaba com palestras, expositores e muitas novidades do mundo condominial

Evento gratuito acontece no Golden Park Convenções nesta sexta-feira, dia 01/12, a partir das 16h

A cidade de Sorocaba recebe nesta sexta-feira dia 1º de dezembro um dos maiores eventos sobre inovação, tecnologia, sustentabilidade e conhecimento a respeito do mundo condominial. O “Condomínio do Futuro”, promovido pelo Café com Síndico, vai reunir especialistas, palestrantes, expositores e terá como grande novidade a construção de uma torre de condomínio que mostrará de forma interativa todas essas novas tendências. A programação tem início a partir das 16 horas no Golden Park Convenções.

As inscrições para o evento já estão abertas no site do Café com Síndico: https://cafecomsindico.com/eventos. A entrada é franca para síndicos, subsíndicos, conselheiros, zeladores, porteiros, tesoureiros, presidentes de associações residenciais, gerentes e gestores prediais. Os participantes concorrerão a três sorteios de R$ 1.000,00 cada ao final do evento, além de assistir a show pirotécnico, ter a presença de robô e desfrutar de uma ampla praça de alimentação.

A grade de palestras traz dois grandes especialistas do mercado condominial: Dr Rodrigo Karpat, que vai falar sobre o Condomínio do Futuro, e o administrador Flávio Bersi, CEO do grupo Bersi, umas das mais tradicionais e respeitadas administradoras de Sorocaba. Ele vai falar sobre “O desafio da gestão profissional das associações”.

“O objetivo do evento é trazer informação e conhecimento de profissionais do mercado condominial sem que o síndico precise se deslocar de sua região de atuação. Aliamos isso para comemorar uma data tão especial que é o Dia do Síndico, nos qual os participantes poderão aproveitar um momento descontraído”, pontua a administradora de empresas e diretora do Café com Síndico, Luciana Henrique Remondi.

SERVIÇO

Café com Síndico em Sorocaba – “O Condomínio do Futuro”

Data: 1º de dezembro

Local: Golden Park Convenções

Endereço: Rodovia Senador José Ermírio de Moraes, km 2,6 – Iporanga, Sorocaba-SP

Horário: 16h

ENTRADA GRATUITA para síndicos, subsíndicos, conselheiros, zeladores, porteiros, tesoureiros, presidentes de associações residenciais, gerentes e gestores prediais.

Inscrições através do link: https://cafecomsindico.com/eventos

Mais informações:

Luciana (19) 98132-6667

Lucimeire (19) 99778-5251

(19) 99766-9075. E-mail: contato@cafecomsindico.com