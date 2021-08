CONFIRA A PROGRAMAÇÃO CULTURAL DA SEMANA NO TEATRO MUNICIPAL

A Secretaria de Turismo e Cultura da Prefeitura de Jaguariúna divulgou a programação cultural no Teatro Municipal Dona Zenaide para esta semana. A programação começa nesta quinta-feira (26), com Sonic: o Filme, às 19h30. Na sexta-feira (27), será a vez do filme Velozes e Furiosos 8, também às 19h30.

Já no sábado (28), o destaque é o worshop “Interpretação para Canção no Teatro Musical”, com André Checchia, às 14h. Para encerrar a semana, no domingo (29), show com Mosaico Brasileiro, às 19h30.

Não é mais necessário trazer a doação de um litro de leite. Basta retirar o ingresso gratuitamente na bilheteria do Teatro Municipal, no dia da apresentação, com uma hora de antecedência, exceto para o workshop, que é necessário fazer inscrição pelo telefone (19) 3867-4223.