Confira as empresas que estarão no Mutirão de Emprego em Artur Nogueira
Ação da Prefeitura acontece no dia 5 de março, na Casa da Juventude, e reúne mais de 300 vagas de trabalho
A Prefeitura de Artur Nogueira realiza no próximo dia 5 de março mais uma edição do Mutirão Emprega Já, iniciativa que vai disponibilizar mais de 300 vagas de emprego e reunir empresas de diversos setores em um único espaço. O evento acontece das 9h às 12h, na Casa da Juventude, com distribuição de senhas a partir das 8h30.
Promovido por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Turismo e Juventude, o mutirão tem como objetivo facilitar o contato direto entre candidatos e recrutadores, tornando o processo de seleção mais ágil e acessível para a população.
Empresas participantes
Estarão presentes no mutirão:
-Expert Consultoria e Terceirização de Mão-de-Obra Ltda
-Cooperativa Veiling Holambra
-Teka Tecelagem
-Grupo Luma
-Cleanic Ambiental
-Meat Snack Partners (MSP)
-Elo Infraestrutura
-Terra Viva
-Supermercado Pague Menos
-Grupo Unimetal
Como participar
Para concorrer às vagas, os interessados devem retirar a carta de encaminhamento no Poupatempo até o dia 4 de março. No dia do evento, é necessário levar, além da carta, cópias do currículo atualizado e documento com foto.
A Casa da Juventude está localizada na Rua João Machado, 353, no Jardim Bela Vista.