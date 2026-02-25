Confira as empresas que estarão no Mutirão de Emprego em Artur Nogueira

Ação da Prefeitura acontece no dia 5 de março, na Casa da Juventude, e reúne mais de 300 vagas de trabalho

A Prefeitura de Artur Nogueira realiza no próximo dia 5 de março mais uma edição do Mutirão Emprega Já, iniciativa que vai disponibilizar mais de 300 vagas de emprego e reunir empresas de diversos setores em um único espaço. O evento acontece das 9h às 12h, na Casa da Juventude, com distribuição de senhas a partir das 8h30.

Promovido por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Turismo e Juventude, o mutirão tem como objetivo facilitar o contato direto entre candidatos e recrutadores, tornando o processo de seleção mais ágil e acessível para a população.

Empresas participantes

Estarão presentes no mutirão:

-Expert Consultoria e Terceirização de Mão-de-Obra Ltda

-Cooperativa Veiling Holambra

-Teka Tecelagem

-Grupo Luma

-Cleanic Ambiental

-Meat Snack Partners (MSP)

-Elo Infraestrutura

-Terra Viva

-Supermercado Pague Menos

-Grupo Unimetal

Como participar

Para concorrer às vagas, os interessados devem retirar a carta de encaminhamento no Poupatempo até o dia 4 de março. No dia do evento, é necessário levar, além da carta, cópias do currículo atualizado e documento com foto.

A Casa da Juventude está localizada na Rua João Machado, 353, no Jardim Bela Vista.