Confira as Vagas de Emprego no PAT Jaguariúna

Atendimento presencial mediante agendamento pelo site: pat.agendasp.sp.gov.br

Comparecer no PAT com Carteira de Trabalho, RG, CPF e Currículo atualizado.

AÇOUGUEIRO – fundamental /com experiência em cortes de carnes, pesar, etiquetar, embalar produtos a vácuo, higienização e organização do local de trabalho / horário de trabalho segunda à sexta com meia hora de almoço, das 8h as 17:18h /salário R$ 1600,00 + vale alimentação R$103,00 + estimativa de gorjeta R$ 97,00

AJUDANTE DE OBRA – com experiência / Salário R$ 1.669,50 + R$ 15,00 de ajuda de custo + refeição

AJUDANTE DE CARGA E DESCARGA – médio / com ou sem experiência / carga e descarga de mercadorias / horário segunda a sábado das 13h as 22h / salário R$1251,00 + vale transporte + cesta básica + refeição no local

AJUDANTE DE COZINHA – fundamental /auxiliar no preparo de refeições, marmitas e saiba utilizar fritadeira / horário de trabalho Segunda à domingo com uma folga conforme escala, das 9h as 17h /salário R$ 1380,00 + vale alimentação R$103,00

AJUDANTE DE COZINHA – fundamental – com experiência em serviços gerais de cozinha, preparo de refeições, etc / Horário de trabalho das 5:20h às 13:40h ou 13:40h as 22h, escala 6×1 / salário R$1.402,97 + refeição + VT

AJUDANTE GERAL P/ HARAS – alfabetizado – com experiência no trato de cavalos e serviços gerais rurais – horário de trabalho de segunda a sexta das 8h as 17h, sábado das 8h as 12h/ disponibilidade para hora extra, se necessário / salário R$ 1500,00 + fretado

AJUDANTE DE MECÂNICO – médio – CNH B /com experiência em oficinas de carro e moto e motores a diesel/carburadores / Horário de trabalho de segunda a sexta das 07h as 17:30h / salário R$1200,00 + R$400,00 refeição

ANALISTA DE TI – com experiência / CNH AB /superior cursando ou concluído na área, conhecimentos em programação, redes, banco de dados, inglês / dará suporte ao sistema e a área de TI na parte de software e hardware ,desenvolvimento de soluções e automações / horário de segunda a sexta das 08h as 18h / salário R$3000,00 + estacionamento e refeição no local + convênio médico e odontológico após experiência / local de trabalho Sto Antônio de Posse

APRENDIZ ADMINISTRATIVO – F – médio – de 18 a 22 anos – horário de trabalho de segunda a sexta das 9h as 16h / salário R$998,00 + VT + SV

ASSISTENTE ADMINISTRATIVO – médio – Técnico ou Ensino Superior Cursando ou Completo em Administração ou áreas afins, com experiência e domínio pacote Office / Horário de trabalho de Segunda a Sexta, home office a combinar /Salário R$2.000,00 + Vale Transporte + Vale Refeição

ASSISTENTE CONTÁBIL – técnico ou superior na área de contabilidade / com experiência Elaboração de balancetes e demonstrativos ,classificação de despesas, calcular impostos (PIS,CONFINS,ICMS, etc),impostos retidos, analisar contas patrimoniais/Horário De segunda a sexta das 8h as 17:30h / Salário R$1.500,00 + Vale alimentação + Vale transporte

AUXILIAR DE CAMPO -fundamental /com ou sem experiência / CNH AB /Realizar trabalhos de campo, serviços de semeio, transplante, colheita, capina e tratos culturais específicos para cada espécie / horário de segunda a sábado das 7:30h as 17:30h / salário R$ 1270,00 + vt + va

AUXILIAR DE COMPRAS – com experiência – médio completo ou cursando superior Administração ou Logística /Necessário Excel Intermediário/ CNH AB / Rotina de compras de diversos tipos de materiais, coleta e entrega de materiais, organização e controle de estoque / horário de trabalho segunda à sexta das 07:30 às 17:17h / salário: R$ 1.700,00 + Refeição no local + seguro de vida

AUXILIAR DE COBRANÇA – médio – com experiência /Realizar cobrança via telefone e whatzapp, gerar relatórios de cobrança/ horário de segunda a sexta das 09h as 18h sábado das 09h as 13h / salário R$1468,00 + vt + refeição no local

AUXILIAR DE DEPARTAMENTO PESSSOAL – médio / com experiência em departamento pessoal,folha de pagamento, admissão, demissão, férias,etc. conhecimento sistema contmatic/ horário de trabalho segunda à sexta das 07:30h as 17:20h / salário R$1500,00 + vt R$125

AUXILIAR DE LIMPEZA – fundamental – com experiência em limpeza/ horário de trabalho de segunda a sexta das 7h às 16:48h / salário R$ 1.549,57 + vale transporte + assistência odontológica + vale alimentação + uniforme / local de trabalho: Holambra

AUXILIAR DE LIMPEZA – fundamental – com ou sem experiência – limpeza de banheiros, salas, pátios, vestiários,etc. / horário segunda a sábado 08h as 17h sábados alternados / salário R$1.253,07 + vale transporte

AUXILIAR DE MANUTENÇÃO PREDIAL – experiência em manutenção predial, reparos elétricos, hidráulicos, alvenaria e pintura./ horário de trabalho 36 horas semanais/ 4 dias na semana das 7h as 17h/ Salário R$ 1128,00 + cesta básica + vale refeição + vt

AUXILIAR DE MANUTENÇÃO PREDIAL- fundamental / com experiência / auxiliar na manutenção elétrica, hidráulica, pintura, alvenaria, limpeza de vidros / horário: segunda a sexta 08h as 18h / salário R$1600,00 + R$480,00 de insalubridade + vt

AUXILIAR DE PRODUÇÃO – médio / CNH AB e veículo próprio /com ou sem experiência – alimentar, operar máquinas, embalar matéria-prima, Executar regulagem dos níveis de cola e enquadramento dos envelopes nas máquinas dobradeiras,Realizar atividades de pesagem e embalagem manual / disponibilidade para 1º e 2º turno/ salário R$ 1400,00 + vt + va + plano médico e odontológico

AUXILIAR DE PRODUÇÃO – com experiência/ preparar, organizar e abastecer linha de produção, auxilia operadores nos processos de revestimento e lavagem de peças / horário 07:00 às 16:48, seg-sex / Salário: 1793,00 + refeição no local, VA 120,00/mês, conv. Farmácia e odontológico

ATENDENTE DE LANCHONETE – médio completo com certificado / sem experiência / pode ser primeiro emprego / escala 6×1, 1 folga na semana, 1 domingo no mês/ horário das 6h as 14:20 /Salário R$1240,00+ 1% de comissão + refeição + fretado

BALCONISTA/ OPERADOR DE LOJA – médio – com ou sem experiência / escala 6×1 — 1 folga na semana, 1 domingo no mês / horário das 5:30h as 14:00h / salário R$1474,88 + vale transporte + cesta básica

BARBEIRO – com curso e experiência – remuneração por comissão

BARMAN – médio completo – preparar drinks, sucos e cafés/ horário de trabalho Segunda à domingo com uma folga conforme escala, das 9h as 17h /salário R$ 1380,00 + vale alimentação R$103,00

CALDEIREIRO/MONTADOR – fundamental / com experiência / necessário veículo próprio / Serviços de caldeiraria, traçar, leitura de desenhos e montagens / segunda a sexta 7h as 17h / salário R$2500,00 / vale transporte + refeição / local de trabalho Sto Antônio de Posse

CAMAREIRA DE HOTEL – fundamental / com experiência na área ou limpeza / horário de trabalho das 8H AS 16:20H, escala 6X1 / salário R$1.203,88 + vale transporte + vale refeição R$12,04 dia + vale alimentação R$103,68

CAMAREIRA DE MOTEL – fundamental- experiência com limpeza e cozinha, vai atuar nas duas áreas / disponibilidade total de horário para trabalhar por escala, incluindo finais de semana e feriados / salário R$1400

CARPINTEIRO – com experiência / Salário R$ 2.030,60 + R$ 150,00 de ajuda de custo + refeição

CASEIRO – com experiência e referencias manutenção de sitio, trato com animais ( gado, porco, galinhas)

CHAPEIRO – médio – com experiência / Preparo de porções, montagem de pratos, carnes, lanches / horário segunda a domingo com 1 folga na semana das 09h as 17h / salário R$1500,00 + vale transporte + vale alimentação R$103,68 + gorjeta R$97,00

COZINHEIRA – médio – com experiência em cozinha industrial ou restaurante / horário intermitente das 10h as 14h e das 18h as 21:20h escala 5×1 / salário R$1800,00 + vale transporte + cesta básica

DOMÉSTICA – com experiência e referencias.

DOMÉSTICA/DIARISTA – fundamental / com experiência – será responsável por fazer limpeza em casas, escritórios e comércios em geral/ horário segunda a sexta das 08h as 17h disponibilidade para trabalhar aos sábados/ salário R$2000,00

ELETRICISTA DE AUTO – horário de trabalho de segunda a sexta das 8h as 18h/ salario a combinar

ELETRICISTA PLENO TEMPORÁRIO – curso técnico completo em eletrotécnica, eletromecânica, automação, mecatrônica / com experiência / CNH AB / horário 08h as 17h – 6×2 / salário inicial R$ 2500,00 + VT

ESTAGIÁRIO cursando bacharel em educação física – a partir do 3º semestre – 6 horas diarias a combinar – Bolsa R% 600,00 + R$ 150,00 de ajuda de custo

ESTÁGIÁRIO SUPRIMENTOS – cursando superior em Eng. Mecânica, Administração, Técnico em Mecânica ou áreas correlatas / Pacote Office intermediário / salário R$1.800,00 + vale transporte + refeição no local + assistência odontológica + seguro de vida / horário: 08h às 15h

GARÇOM – com experiência / horário de trabalho das 9h as 17h ou 17h a 01:20h,segunda à domingo 1 folga na semana /Salário R$1380,00 + cartão alimentação R$103,68 + refeição

IMPRESSOR FLEXOGRAFICO – médio /com experiencia em realizar acertos nos formatos de embalagens de papelão, acerto de clichês e preparo geral da máquina para impressão de caixas de papelão, etc / Horário de trabalho de segunda a sexta das 7h as 17h / Salário R$ 3000,00 + Vale transporte + Refeição no local + vale alimentação + convênio médico

MAÇARIQUEIRO – fundamental / experiência em corte de maçarico / necessário veículo próprio / horário de trabalho de segunda a sexta 07h as 17h /Salário R$ 1.800,00 + vale transporte + refeição / local de trabalho: Sto Antonio de Posse

MECÂNICO DE MAQUINA PESADA – com experiência, CNH B / horário trabalho de segunda a sábado das 7h as 16h /Salário RS 3051,00 + vale transporte + seguro de vida + refeição / Local de trabalho Pedreira

MECÂNICO MONTADOR HIDRÁULICO – médio – técnico em mecânica, interpretação de desenho técnico – CNH B – Montagem de tubulações mecânicas, conexões, serviços de solda, montagem de equipamentos através de desenho técnico, para Estação Tratamento / com experiência em montagem industrial / horário segunda a sexta das 07:42h as 17:00h / salário R$ 2.895,00 + vale transporte + refeição + vale alimentação R$ 134,00 + convenio odontológico e seguro de vida / local de trabalho Sto antonio de posse

MEIO OFICIAL DE COZINHA – fundamental – com experiência em cozinha industrial, serviços gerais de cozinha, preparo de refeições,etc./ horário de trabalho 7:00h as 15:20h segunda a sábado / 7:00 as 16:48 segunda a sexta / sábados alternados / Salário R$ 1300,00 + VT + cesta básica + refeição no local + seguro de vida

MEIO OFICIAL DE COZINHA – fundamental – com experiência em cozinha industrial/ tarefas relacionadas ao preparo e pré-preparo de refeições, processamento de alimentos, organização e higiene do ambiente de trabalho / disponibilidade para 1º e 2º turno escala 6×2 / salário R$1200,00 + vale transporte + vale alimentação + refeição no local + plano de saúde e odontológico

MONTADOR DE VEÍCULOS – com experiência /desmontagem e montagem de veículos e processos pintura,funilaria, polimento e higienização / horário de trabalho de segunda a sexta,das 8h as 18h / Salário R$ 1500,00

MOTORISTA – com experiência, CNH D/E e curso moop / horário segunda a sábado das 07h as 15:20h / salário R$1867,87 + R$560,00 de periculosidade + vt

MOTORISTA DE CAMINHÃO – médio / com experiência – CNH C / montar cargas, realizar entregas de material de construção / horário das 07h as 16:30h / escala 6×1 / salário R$1947,16 + vale transporte + seguro de vida + vale refeição

MOTORISTA DE CAMINHÃO – com experiência, CNH D / horário de trabalho de segunda a sexta das 7h as 16:48h / Salário R$1947,16 + Vale transporte + VR + cesta básica

MOTORISTA CARRETEIRO – com experiência, CNH E / horário de trabalho de segunda a sexta das 7h as 16:48h / Salário R$1947,16 + Vale transporte + VR + cesta básica

MOTORISTA CARRETEIRO – fundamental / com experiência / CNH E / Fazer viagens de média e longa distância com carreta bitrem / horário de trabalho conforme viagens das 08h as 18h / salário R$2.140,00 + R$399,00(bitrem)+ estacionamento e refeição no local + convênio médico e odontológico após experiência / local de trabalho Sto Antônio de Posse

MOTORISTA DE ÔNIBUS – fundamental / CNH D/ com experiência / para ônibus escolar / horário de trabalho de segunda a sexta das 6h as 19h / salário R$ 1940,00+ cesta básica + vale alimentação + fretado

OPERADOR DE EMPILHADEIRA – médio / com experiência/ Necessário conhecimento em informática e conhecimento em SAP, coletor de dados, curso de operador de empilhadeira /disponibilidade de horário para tramitar entre os turnos/ salário inicial R$ 1455,96+ VR R$ 28,50 p/dia + VA R$ 281,00/mês + Vale combustível R$ 150 + Convênio médico + convênio odontológico

OPERADOR DE ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA E CALDEIRA – médio / com experiência / monitorar os níveis da caldeira, água, ETE. Fazer teste diário na caldeira. Reportar problemas e passar informações ao Técnico responsável. Eventualmente completar níveis de fluentes/ horário de trabalho de segunda à sexta das 05h às 15h ou 15h as 21h / Salário R$ 1.850,00 + vale transporte + Refeição no local + seguro de vida + café da manhã

OPERADOR DE JATO ABRASIVO – alfabetizado / com experiência / horário de trabalho de segunda a sexta das 5h as 14:48h / salário R$2268,00

OPERADOR DE MÁQUINAS – alfabetizado – com experiência em operar Mini Carregadeira, Mini Escavadeira, Retro-escavadeira e Caminhão Basculante / horário de trabalho De Segunda a Sexta das 7h as 17h /Salário R$1.500,00 + Vale transporte + Vale Alimentação

OPERADOR DE PRODUÇÃO – com experiência em produção , desejável conhecer parquímetro e ferramentas / horário de trabalho de segunda a sexta das 7:12h as 17h / Salário R$ 1670,00 + R$ 100,00 (Bônus para assiduidade) + Vale transporte + refeição no local + assistência médica após experiência

OPERADOR DE RISCADORA – médio / com experiência / horário de trabalho de segunda à sexta das 7h as 17h / Salário R$ 1700,00 + vale transporte + refeição no local + vale alimentação + convenio medico

PEDREIRO – com experiência em alvenaria, assentamento de piso e revestimento cerâmico / Salário R$ 2.030,60 + R$ 150,00 de ajuda de custo + refeição

PIZZAIOLO – com experiência / horário de trabalho de dom a dom das 16h as 24h / folgas a combinar / salário R$ 1500,00 + bônus (retirada média de R$ 2350,00) + moradia para a família

PREPARADOR DE VEICULOS – com experiência – programação de lixamento, acabamento, massa e preparação de pintura, identificar possíveis irregularidades e prepara superfícies para receber a pintura / horário de trabalho de segunda a sexta das 8h as 18h / salário R$ 1500,00

RECEPCIONISTA DE HOTEL – médio – com experiência / atendimento ao cliente, check in e check out, funções administrativas da recepção / escala 12×36 / disponibilidade de horário / salário R$1500,00 + vale alimentação R$150,00 + vale transporte

SERRALHEIRO – com experiência – horário de trabalho de segunda a sexta das 7:30h as 17:18h/ salário R$1800.00 + vale transporte + refeição

SOLDADOR – fundamental / Soldas, Mig, Eletrodo e montagens de peças / necessário veículo próprio / horário de trabalho De Segunda a Sexta 07h as 17h /Salário R$ 2.500,00 + vale transporte + refeição / local de trabalho Sto Antônio de Posse

SOLDADOR – médio – CNH AB – com experiência de 2 anos na função – soldagem de peças em alumínio – soldagem fina / horário de trabalho de segunda a sexta das 7:30h as 17:18h / salário de R$ 1800,00 + vale transporte + vale alimentação / local de trabalho Sto Antônio de Posse

TÉCNICO EM ENFERMAGEM – com ou sem experiência / horário de trabalho de segunda a sexta das 8h as 17h, salário R$1500,00 + VT + refeição

TÉCNICO ELETRÔNICO TEMPORÁRIO – curso técnico completo em eletrotécnica, eletromecânica, automação, mecatrônica / com experiência / CNH AB / horário 08h as 17h – 6×2 / salário inicial R$ 2500,00 + VT

TÉCNICO DE INSTALAÇÃO DE TV/INTERNET – médio – com experiência na área / CNH B / Realizar instalação de TV por assinatura, TV e internet, realiza passagem de cabos, função exerce atividade externa e em altura, etc. / Horário de trabalho das 8H as 17h de segunda a sábado / salário R$ 1100,00 + VR

TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO – curso técnico completo – com experiência em industria e NR12 – horário de trabalho de segunda a sexta,das 7h as 17:12h/ salário R$ R$1802,00 + vale refeição + assistência medica + assistência odontológica + PLR+ seguro de vida

TÉCNICO EM MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS – com experiência / tecnico mecânica/mecatrônica / desejável CNH AB / realizar Manutenção geral e limpeza de equipamentos de jardim e afins / horário segunda a quinta das 08h as 18h e sexta das 08h as 17h / salário $ 2.100,00 + 30% periculosidade + vale transporte + vale refeição + vale alimentação

TÉCNICO MECÂNICO – médio / curso técnico mecânico / com experiência em manutenção mecânica preventiva ou corretiva de maquinas / horário de trabalho de Segunda à Sexta das 7h as 17h / Salário R$ 1900,00 + Vale transporte + Refeição + vale alimentação + Convênio medico

TÉCNICO SEGURANÇA DO TRABALHO – curso técnico em segurança do trabalho – com experiência / horário de trabalho de segunda a sábado das 8h as 17h / salário R$3.442,96 + vale transporte + Plano médico e odontológico + Seguro de vida + Refeição no local + Vale alimentação + PLR

TRATORISTA – fundamental – com CNH D e experiência em operação de máquinas e tratores / horário de segunda a sexta 07h as 16:48h / salário R$1500,00 + vale transporte + refeição no local + cesta básica + PLR e 30% de periculosidade

TOSADOR – imprescindível ter experiência / horário de trabalho de terça a sábado, das 8h as 18h / contratação pode ser CLT ou por MEI / ambas as formas tem fixo + comissão