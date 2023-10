Confira o resultado da eleição para conselheiros tutelares em Artur Nogueira

Moradores foram às urnas neste domingo para eleger os conselheiros tutelares que atuarão no quadriênio 2024-2027

No último domingo (01), a população de Artur Nogueira compareceu em peso à Escola Municipal de Ensino Fundamental Francisco Cardona para participar das eleições que definiram os novos Conselheiros Tutelares que atuarão no município no quadriênio 2024/2027.

O processo de eleição, iniciado em abril deste ano com a abertura das inscrições, teve apoio da Prefeitura, por meio da Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social, e do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (CMDCA).

O pleito, que contou com uma significativa participação dos cidadãos, resultou na escolha dos representantes que serão responsáveis por zelar pelos direitos das crianças e adolescentes locais.

VEJA O RESULTADO PRELIMINAR

Titular: Cíntia Baia de Lacerda – 266 votos

Titular: Letícia Oliveira Soares Busso – 236 votos

Titular: Suellen de Amor França Novaes – 130 votos

Titular: Sthefanny Ramos Rodrigues – 74 votos

Titular: Maria Helena Benvenuto – 65 votos

Suplente: Rita de Cássia Novaes da Silva – 48 votos (Maior nota na prova)

Suplente: Sandra Eliza Garcia Tetzner – 48 votos (Menor nota na prova)

Suplente: Débora Bison Domiciano – 28 votos

Suplente: Débora Dalete Moreira de Souza – 21 votos

Suplente: Adriana do Carmo Moreira Bertaglia – 20 votos

Um total de 943 cidadãos estiveram presentes no processo eleitoral, resultando em 936 votos válidos e apenas 4 votos nulos.

O Conselho Tutelar desempenha um papel fundamental na comunidade, sendo responsável por atender às demandas relacionadas a crianças e adolescentes cujos pais ou responsáveis faltem com seus deveres ou ofereçam risco ao seu bem-estar e desenvolvimento. Além disso, o Conselho Tutelar também tem a função de fiscalizar outros órgãos e instituições em questões ligadas à infância e adolescência.

POSSE DOS ELEITOS

Os cinco candidatos mais votados assumirão o cargo de conselheiros tutelares, enquanto os demais serão nomeados como suplentes, de acordo com a quantidade de votos recebidos.

O resultado oficial da eleição será publicado hoje, segunda-feira (02), por meio do Diário Oficial do Município, incluindo os nomes dos eleitos e a quantidade de votos recebidos. A cerimônia de posse dos eleitos está marcada para o dia 10 de janeiro de 2024 e contará com a presença do Prefeito Lucas Sia (PSD).

Daiane Mello, secretária de Assistência e Desenvolvimento Social, enfatiza a importância do processo eleitoral para o Conselho Tutelar, afirmando que a participação ativa da população é essencial para a escolha dos representantes que irão trabalhar na promoção e garantia dos direitos das crianças e adolescentes de Artur Nogueira nos próximos quatro anos.